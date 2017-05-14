Археологи продовжують знаходити поселення трипільців

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Нове поселення знайдено на Київщині.

Вивчення трипільської культури триває strana.ru

минулому польовому сезоні археологи виявили

ще одне поселення Трипільської культури на Київщині. Про це в інтерв'ю для

розповів дослідник Трипільської культури, завідувач науково-дослідної лабораторії археології Київського університету ім. Бориса Грінченка Михайло Відейко.

"Найважливіше те, що це одне з найдавніших трипільських поселень на Київщині. Тепер маємо можливість дізнатися, коли й за яких обставин носії трипільської культури сюди потрапили. Між іншим, у цьому селищі також був храм, хоча й менший, ніж у Небелівці... Мріємо зробити на місці розкопок археологічний парк — захистити павільйоном розкопану споруду, а неподалік звести її реконструкцію. Згодом вийти на реконструкцію усього селища. Це звична практика для розвитку туризму в усьому світі", - сказав він.

Відейко розповів, що, всупереч поширеній думці про невеликі поселення трипільців, існували і великі поселення.

"локальні групи трипільців уже багато десятиліть вивчаються у межиріччі Південного Бугу й Дніпра. Найвідоміша їхня особливість —величезні поселення (протоміста), площею в десятки й сотні гектарів. Останні дослідження показали, що в них одночасно могли жити до 10—15 тисяч людей — це підтверджено розкопками і великими серіями радіовуглецевих дат", - поділився дослідник.

Особливої уваги заслуговує знайдена храмова споруда у Небелівці.

" Відкриття храму — результат спільної британсько-української експедиції, до фінансування якої долучився відомий часопис National Geographic. Усіх цікавило, що то за виявлена магнітною зйомкою споруда розмірами 20х60 метрів. Нічого подібного перед тим на трипільських поселеннях не знаходили. Здається, це наразі найбільша з розкопаних споруд, зведених у 4000 році до н.е. в Європі, а може, й у світі. Це — залишки храму, в якому збиралися мешканці цілого селища площею близько 238 гектарів, у якому було майже півтори тисячі жител. У храмі знайдено рештки семи вівтарів, на яких колись розпалювали священний вогонь. Це була велична громадська споруда — уявіть, ширина дверей, визначена за виявленим глиняним порогом, досягала 1,7 метра! Тобто дві людини могли в ті двері зайти-вийти одночасно. Далі йшов десятиметровий коридор, і наступні двері — взагалі два метри завширшки! Тобто масштабами ця споруда не поступалася сучасним їй храмам Месопотамії, з яких, як кажуть, "починалася історія". ", - запевняє Відейко.

Докладно про нові знахідки, пов'язані з трипільцями, читайте в інтерв'ю Наталії Михайлової "Трипільська культура: нові відкриття проти старих ілюзій" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".