Мережа еко-крамничок "ПоплавОК" - лідер 2016 року.

"ПоплавОК" є постійним постачальником якісної української екологічно чистої продукції закладам ресторанного бізнесу.
Президент асоціації Михайло Пересічний урочисто вручив Михайлу Поплавському диплом переможця, відзначивши, що мережа крамничок"ПоплавОК" є постійним постачальником якісної української екологічно чистої продукції закладам ресторанного бізнесу. Побажав подальших успіхів, розширення мережі та закріпитися на європейському ринку.
"Увесь світ опікується продовольчою безпекою своєї країни,– зазначив Михайло Поплавський. – Споживання еко-продуктів – це невід'ємна складова здорової нації. Власний замкнутий цикл виробництва продуктів здорового харчування – трудомісткий і складний процес, яким ми займаємось уже більше п'ятнадцяти років. Основна мета – виготовлення та забезпечення українців еко-подукцією. Ми цього досягли! Створена власна мережа еко-крамничок фермерської продукції "ПоплавОК". Споживачі задоволені високоякісною продукцією - це найвищий результат багаторічної праці".
Легендарна "Дунайка власного посолу" - небачений делікатес.
Якість сировини забезпечує фермерське господарство сім'ї Поплавських "Ятрань" з екологічно-чистого регіону
(c. Мечиславка, Благовіщенського району, Кропивницької області).
Власний високотехнологічний м'ясний цех випускає більше 30-ти найменувань ковбасних виробів. Це варені, копчені, напівкопчені, твердокопчені ковбаси, сосиски і сардельки, м'ясні делікатеси. Весь процес виробництва проходить ретельний поопераційний контроль, який гарантує якість та дотримання всіх норм Держстандарту.
Домашня кисломолочна продукція, представлена у мережі еко-крамничок "ПоплавОК", виготовляється з натурального молока без консервантів, ароматизаторів, стабілізаторів, штучних барвників і будь-яких смакових домішок. Кефір, йогурт, ряжанка, кілька видів сиру – натуральна продукція з молока найвищої якості, яке постачається з власної ферми робить її надзвичайно цілющою та життєдайною.
Запашний домашній хліб та випічка виготовляється з високоякісної муки у власній пекарні.
Вся продукція мережі пройшла сертифікацію, відповідає європейським показникам якості та екологічності. Мережа впевнено завоювала прихильність українських споживачів, а в цьому році успішно вийшла на європейський ринок.
Мережа еко-крамничок "ПоплавОК":
м. Київ, тел.: (063) 073 78 38,
вул. Є.Коновальця, 36 В. (метро Печерська) Працюємо для Вас з 8.00 до 23.00
м. Київ, тел.: (066) 293 97 63,
вул. Світла, 3 Д, (метро Бориспільська, поворот на Бортничі), з 9.00 до 22.00
24 км. Траси Київ-Одеса, тел.: (068) 789 74 94,
(поворот на с. Іванковичі, комплекс "Батьківська Хата"), з 10.00 до 21.00
235 км. Траси Одеса-Київ, тел.: (067) 467 16 76,
(комплекс "Батьківська Хата 2"), з 08.00 до 20.00
235 км. Траси Київ-Одеса, тел.: (067) 467 16 76,
(комплекс "Сало"), з 08.00 до 20.00
240 км. Траси Одеса-Київ, тел: (067) 467 14 46,
(комплекс "Кропива"),цілодобово
252 км. Траси Київ-Одеса, тел: (067) 467 14 43,
(комплекс "Батьківська Хата 1"), цілодобово
252 км. Траси Одеса-Київ, тел: (067) 467 14 43
(комплекс "Батьківська Хата 3"), з 08.00 до 20.00
м. Біла Церква, тел.: (096) 440 04 33,
вул. Гординського, 68/8, (район Укртелекому) з 8.00 до 20.00
м. Умань, тел.: (097) 729 65 73,
вул. Горького, 54, (район Уманського водоканалу) з 8.00 до 20.00
м. Умань, тел.: (067)581 99 01,
вул. Комарова 1а, (торгова зона 20) з 8.00 до 20.00
м. Благовіщенське, тел.: (097) 097 72 09,
вул. Героїв України, 15/2, (район "Нової пошти") з 8.00 до 18.00
м. Благовіщенське, тел.: (067) 259 24 11,
вул. Героїв України, 58, (навпроти ТЦ) з 8.00 до 18.00
м. Гайворон, тел.:(068)346 17 99
вул. Степана Руданського 2Б, з 8.00 до 20.00
Оптові поставки від виробника без посередників,
тел.: (066) 616 47 89, (067) 984 21 14.