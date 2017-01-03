Мережа еко-крамничок "ПоплавОК" - лідер 2016 року.

"ПоплавОК" є постійним постачальником якісної української екологічно чистої продукції закладам ресторанного бізнесу.

Мережа еко-крамничок "ПоплавОК" визнана Асоціацією кулінарів України "Кращими еко-крамничками фермерської продукції-2016 року".

Президент асоціації Михайло Пересічний урочисто вручив Михайлу Поплавському диплом переможця, відзначивши, що мережа крамничок"ПоплавОК" є постійним постачальником якісної української екологічно чистої продукції закладам ресторанного бізнесу. Побажав подальших успіхів, розширення мережі та закріпитися на європейському ринку.

"Увесь світ опікується продовольчою безпекою своєї країни,– зазначив Михайло Поплавський. – Споживання еко-продуктів – це невід'ємна складова здорової нації. Власний замкнутий цикл виробництва продуктів здорового харчування – трудомісткий і складний процес, яким ми займаємось уже більше п'ятнадцяти років. Основна мета – виготовлення та забезпечення українців еко-подукцією. Ми цього досягли! Створена власна мережа еко-крамничок фермерської продукції "ПоплавОК". Споживачі задоволені високоякісною продукцією - це найвищий результат багаторічної праці".

Асортимент еко-крамничок "ПоплавОК" налічує понад двісті одиниць – м'ясну і молочну продукцію, полуфабрикати (вареники, пельмені) ,овочі, фрукти, олію, натуральні соки, напої власного виробництва, мінеральну воду, домашні соління, консервацію та інш.

Легендарна "Дунайка власного посолу" - небачений делікатес.

Якість сировини забезпечує фермерське господарство сім'ї Поплавських "Ятрань" з екологічно-чистого регіону

(c. Мечиславка, Благовіщенського району, Кропивницької області).

Власний високотехнологічний м'ясний цех випускає більше 30-ти найменувань ковбасних виробів. Це варені, копчені, напівкопчені, твердокопчені ковбаси, сосиски і сардельки, м'ясні делікатеси. Весь процес виробництва проходить ретельний поопераційний контроль, який гарантує якість та дотримання всіх норм Держстандарту.

Готова м'ясна продукція герметично запаковується вакуумними машинами для надійного зберігання.Домашня кисломолочна продукція, представлена у мережі еко-крамничок "ПоплавОК", виготовляється з натурального молока без консервантів, ароматизаторів, стабілізаторів, штучних барвників і будь-яких смакових домішок. Кефір, йогурт, ряжанка, кілька видів сиру – натуральна продукція з молока найвищої якості, яке постачається з власної ферми робить її надзвичайно цілющою та життєдайною.

Міні-завод з виготовлення безалкогольних напоїв забезпечує крамнички фірмовими напоями – "Домашній квас", "Узвар", "Томатний сік".

Запашний домашній хліб та випічка виготовляється з високоякісної муки у власній пекарні.

Вся продукція мережі пройшла сертифікацію, відповідає європейським показникам якості та екологічності. Мережа впевнено завоювала прихильність українських споживачів, а в цьому році успішно вийшла на європейський ринок.

http://eko-poplavok.com/

Мережа еко-крамничок "ПоплавОК":

м. Київ, тел.: (063) 073 78 38,

вул. Є.Коновальця, 36 В. (метро Печерська) Працюємо для Вас з 8.00 до 23.00

м. Київ, тел.: (066) 293 97 63,

вул. Світла, 3 Д, (метро Бориспільська, поворот на Бортничі), з 9.00 до 22.00

24 км. Траси Київ-Одеса, тел.: (068) 789 74 94,

(поворот на с. Іванковичі, комплекс "Батьківська Хата"), з 10.00 до 21.00

235 км. Траси Одеса-Київ, тел.: (067) 467 16 76,

(комплекс "Батьківська Хата 2"), з 08.00 до 20.00

235 км. Траси Київ-Одеса, тел.: (067) 467 16 76,

(комплекс "Сало"), з 08.00 до 20.00

240 км. Траси Одеса-Київ, тел: (067) 467 14 46,

(комплекс "Кропива"),цілодобово

252 км. Траси Київ-Одеса, тел: (067) 467 14 43,

(комплекс "Батьківська Хата 1"), цілодобово

252 км. Траси Одеса-Київ, тел: (067) 467 14 43

(комплекс "Батьківська Хата 3"), з 08.00 до 20.00

м. Біла Церква, тел.: (096) 440 04 33,

вул. Гординського, 68/8, (район Укртелекому) з 8.00 до 20.00

м. Умань, тел.: (097) 729 65 73,

вул. Горького, 54, (район Уманського водоканалу) з 8.00 до 20.00

м. Умань, тел.: (067)581 99 01,

вул. Комарова 1а, (торгова зона 20) з 8.00 до 20.00

м. Благовіщенське, тел.: (097) 097 72 09,

вул. Героїв України, 15/2, (район "Нової пошти") з 8.00 до 18.00

м. Благовіщенське, тел.: (067) 259 24 11,

вул. Героїв України, 58, (навпроти ТЦ) з 8.00 до 18.00

м. Гайворон, тел.:(068)346 17 99

вул. Степана Руданського 2Б, з 8.00 до 20.00

Оптові поставки від виробника без посередників,

тел.: (066) 616 47 89, (067) 984 21 14.