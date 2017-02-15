Надія на мир в бабусиних очах

Приголомшливі масштаби насильства не стали несподіванкою. Ми вже неодноразово бували свідками ескалації ситуації: Донецький аеропорт, Широкине, Павлопіль, Дебальцеве, Попасна—Первомайськ і Світлодарськ. Власне, ми бачили, що насувалася загроза погіршення ситуації, і попереджали про це в наших щоденних звітах. Ознаки завжди однакові, такими вони були й перед подіями в Авдіївці та Ясинуватій.

Стояв морозний зимовий день. Ми підійшли до пункту обігріву, куди жителі Авдіївки прийшли погрітися і зарядити мобільні телефони. Ми увійшли всередину. Одна літня жінка розповіла нам про свою онуку і про те, як з-за безперервних бойових дій страждає її навчання. З-за сильних морозів і відсутності опалення уроки довелося скасувати. Та й дорога до школи може бути дуже небезпечною, коли навколо палять з артилерії і мінометів. Десь недалеко не затихала стрілянина. В повітрі стояв важкий запах кордита.

В той вечір ми тільки приїхали в Донбас, де планували залишитися на тиждень. Нам багато ще треба побачити і почути, але з усіх людей, мені запам'яталася саме ця жінка. Рішуча і стійка, вона розуміла головне: якщо діти не отримують самого необхідного, все інше не має значення.

Проте далеко не всі, звичайно, поділяють її точку зору. Вздовж всієї лінії зіткнення, і особливо в районі Авдіївки та Ясинуватої, люди у формі не проти помірятися силами і відвоювати шматочок території, нехай навіть площею в кілька сотень квадратних метрів. Вже кілька днів вони займалися тим, що стріляли один в одного з артилерії і мінометів, а мирні жителі виявлялися при цьому "між двох вогнів". Вогонь не пощадив навіть бригади швидкої допомоги. В Авдіївці загинув водій швидкої. Недалеко від Донецька кілька медичних працівників були поранені. З 29 січня по 9 лютого ми, СММ ОБСЄ, підтвердили 50 випадків, коли в результаті обстрілу постраждали мирні жителі Донецької області по обидві сторони лінії зіткнення. З цих 50 випадків 9 були з летальним результатом. Що б там людей не поділяло, страждають всі однаково.

Спалах насильства шокувала багатьох шокувало своєю масштабністю. Однак її навряд чи можна назвати несподіваною. Ми і раніше неодноразово ставали свідками ескалації конфлікту: Донецький аеропорт, Широкіно, Павлопіль, Дебальцеве, Попасна-Первомайськ, Світлодарськ. Більше того, ми бачили, що ескалація неминуча, і попереджали про це у своїх щоденних звітах. Симптоматика завжди одна і та ж. І події в Авдіївці та Ясинуватої не стали винятком. У кожному випадку два фактори відіграють вирішальну роль: близькість позицій сторін і наявність важкого озброєння.

Навіть сторони визнають, що динаміка протистояння визначається цими факторами. Саме тому сторони досягли домовленості про те, що міномети, танки і артилерія, в тому числі реактивні системи залпового вогню, повинні бути відведені за відповідні рубежі, і це закріплено в Мінських угодах. І саме тому у вересні минулого року вони поставили свої підписи під Рамковим рішенням про розведення сил і засобів. Там, де сили і техніка були відведені в Петровському та Золотом, минулого тижня зберігалася відносно спокійна обстановка.

Однак тієї холодної ночі в Авдіївці це "порозуміння" куди випарувалося... На зміну йому прийшла свого роду "колективна неосудність". Знову почали гинути люди. Нависла загроза масштабної катастрофи.

В епіцентрі трагічних подій виявилася фільтрувальна станція в розташованій поблизу Ясинуватій. Її зупинка стала б справжнім економічним потрясінням. Гігантський коксохімічний завод в Авдіївці виявився відрізаним від енергопостачання. Населення спіткало б гуманітарний лихо небачених досі масштабів: 22 тисячі жителів Авдіївки могли залишитися без тепла і 400 тисяч людей по обидві сторони лінії зіткнення могли залишитися після зупинки фільтрувальної станції без води. Крім того, пошкодження резервуарів з хлором могло б обернутися екологічною катастрофою і призвести до викиду отруйного газу в атмосферу.

Напевно, саме усвідомлення цих ризиків і всіх можливих наслідків змусило сторони задуматися. Навіть за мірками продовжується до цього дня конфлікту в Донбасі, як шокуюче це звучить, цього разу сторони зайшли занадто далеко.

Завдяки сприянню СММ і координаційної ролі Спільного центру контролю і координації сторони припинили бойові дії в районі фільтрувальної станції, принаймні на період часу, необхідний для того, щоб дати можливість ремонтним бригадам провести відновлювальні роботи. Проявивши надзвичайну мужність, робітники ремонтних бригад і співробітники фільтрувальної станції зуміли запобігти катастрофі. Протягом шести днів — у присутності спостерігачів СММ — вони не залишали спроб досягти наміченої мети і змогли врешті-решт завершити необхідні ремонтно-відновлювальні роботи.

Зусилля Місії і СЦКК допомогли не тільки провести ремонтні роботи, але і призвели до стійкої і всебічної деескалації. Збройне протистояння не закінчилося, але все-таки стихло, і все повернулося на круги своя, до якоїсь звичної "анормальної нормі".

Ми не наївні. Ми розуміємо, що наші зусилля були спрямовані, в першу чергу, на "лікування симптомів". Якщо не будуть усунені першопричини, ситуація неминуче повториться.

А першопричини — близькість сторін один до одного і розміщення важкого озброєння — залишаються, як бачимо, неусунення. Щодня наші спостерігачі фіксують заборонену озброєння. Лише у п'ятницю, наприклад, з обох сторін лінії зіткнення вони бачили 12 гаубиць, два протитанкових ракетних комплекси і чотири танки. Кожен день спостерігачі бачать позиції сторін, розташовані в небезпечній близькості один від одного. Іноді відстань між протиборчими сторонами настільки мало, що вони знаходяться у зоні видимості один одного.

І якщо з того, що сталося в Авдіївці та Ясинуватої, можна зробити якісь висновки на майбутнє, очевидно те, що в сформованій ситуації потрібно не "латання дірок", а щось більше. Необхідно, щоб сторони надали нам вихідну інформацію про розміщення своїх позицій і озброєння, адже тільки тоді СММ зможе проводити верифікацію відведення озброєнь. Без вихідної інформації перевірити і підтвердити факт відведення того чи іншого озброєння неможливо. Не менш важливою є перевірка того, чи залишається озброєння там, куди воно було відведено. Без цього жодна із сторін не буде впевненості в тому, що інша сторона дійсно відвела своє озброєння. Верифікація сприяє взаємній довірі, без якого неможливо чого-небудь досягти.

Спробувати обійтися без цього, не вимагаючи від сторін повного виконання всіх взятих ними на себе зобов'язань, — значить приректи себе на подальшу ескалацію, на продовження насильства і втрату людських життів.

І в цьому випадку у людей, які проживають вздовж всієї лінії зіткнення, у тієї літньої жінки, з якою мені довелося зустрітися в Авдіївці, не буде ніякої впевненості в завтрашньому дні. Їх чекатиме лише страх, небезпеку і все найгірше, що може випасти на долю людини. Сторони знають, що необхідно робити. Знають, що повинні припинити стріляти. Знають, що повинні відвести сили. Знають, що повинні відвести важке озброєння. Якби тільки вони дивилися на світ очима тієї літньої жительки Авдіївки! Якщо б вони, як вона, чітко розуміли, що найважливіше — це освіта підростаючого покоління і його майбутнє! Бути може, тоді вони б зробили все, що потрібно. Залишається лише сподіватися на те, що у тих, хто вирішує стріляти чи не стріляти, вбивати чи не вбивати, теж є онуки...