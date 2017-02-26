"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

30 січня 1933 р. Адольф Гітлер був призначений рейхсканцлером Німеччини. Того ж 1933 р. штурмовики спалили всі книжки Ремарка. Романи "Три товариші", "На Західному фронті без змін", які принесли письменникові світову славу, оголосили "зрадницькою літературою", що очорняє пам'ять про німецьких героїв Першої світової війни.

30 січня 1933 року Адольф Гітлер був призначений рейхсканцлером Німеччини. Ватажок нацистів, автор "Mein Kampf", відкрито виражав територіальні претензії до сусідів, не приховував своєї ненависті до євреїв, популіст і реваншист — та він же голова найбільшої парламентської фракції, улюбленець жінок, вождь мільйонів... Як таке могло статися в найбільшій європейській країні?..

Прийшовши до влади легальним шляхом, через демократичні процедури, Гітлер дуже швидко покінчив з самою демократією — узурпував владу, запровадив цензуру, заборонив інші партії, крім нацистської, відправив незгодних в концтабори.

У тому ж 1933 році штурмовики спалили книги Ремарка. Принесли письменникові світову славу романи "Три товариші", "На Західному фронті без змін" були оголошені "зрадницької літературою", очерняющей пам'ять про німецьких героїв Першої світової війни.

Ще в 1931 році Ремарка номінували на Нобелівську премію з літератури, проте впливовий "Союз німецьких офіцерів" зміг чинити тиск на Нобелівський комітет, стверджуючи, що роман "На Західному фронті без змін" ображає почуття німецьких солдатів...

Але ж сам Еріх Марія Ремарк і був тим самим німецьким солдатом, героєм роману, які воювали, як і Гітлер, у Першу світову війну, і отримав, як і Гітлер, поранення на війні! Два людини, як і мільйони інших німецьких чоловіків і жінок, що пройшли через цю війну, отримали один і той же досвід, але по-різному його тлумачили, і по-різному використовували.

Ремарк став антивоєнним письменником; його герої — чесні, вільні люди, зневажають рабів і засуджують насильство над особистістю. Адольф Гітлер став фюрером Німеччини; його штурмовики й есесівці не знали жалю до ворогів нації; його піддані не сумнівалися в його політиці. Рабське, невільний існування в Тисячолітньому Рейху компенсувалося економічними успіхами і перемогами на фронтах.

У цьому і був секрет успіху Гітлера: він експлуатував почуття національного приниження німців після поразки в Першій світовій війні; поставив під рушницю ветеранські організації, що живуть очікуванням реваншу; пообіцяв німцям достаток, славу, гордість — все те, що не міг обіцяти їм Ремарк...

Так і в нинішній Україні. Голос розуму майже не чути. Ображене почуття національної гідності після втрати Криму та окупації Донбасу рухає пасіонаріями, багато з яких вже пройшли через АТО і отримали бойовий досвід. Жадібність "еліт", безпорадність влади, економічний колапс, жахливий розрив між бідними і багатими озлобляють небайдужі серця.

Як і в Німеччині тридцятих років минулого століття, в Україні вже довгий час немає справжніх національних лідерів, немає чесної політики і немає чесних виборів. Благодатний грунт для приходу до влади авантюристів і пройдисвітів — новоявлених фюрерів нації. Для них — чим гірше, тим краще: на праведних емоціях людей легко будувати "новий порядок".

Солодкі промови біснуватого Адольфа обернулися десятками мільйонів загиблих на полях Другої світової війни, мільйонами, умерщвленными в таборах смерті. Гітлер покінчив із собою 30 квітня 1945 року. Еріх Марія Ремарк помер 25 вересня 1975 року у вільній, демократичній Європі, яку, в тому числі, побудували і його книги, які вчили людей думати.