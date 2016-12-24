Автогазовий "шатун"

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Газова громадськість продовжує ламати голову над причинами, що спонукали слідчих СБУ виявити пильну увагу до імпортерів автогазу в Україну. Навіть прогнозовані поразки слідчих у судах не призвели до логічного спадання напруги — вони продовжують гальмувати на митниці вагони з газом обраних постачальників у пошуку доказів фінансування тероризму.

Газова громадськість продовжує ламати голову над причинами, що спонукали слідчих СБУ виявити пильну увагу до імпортерів автогазу в Україну. Навіть прогнозовані поразки слідчих у судах не призвели до логічного спадання напруги — вони продовжують гальмувати на митниці вагони з газом обраних постачальників у пошуку доказів фінансування тероризму.

До залякування ринку недавно долучилися їхні колеги — Нацполіція звітувала про виявлення великих порушень при імпорті скрапленого газу на одному з митних постів. Озвучені деталі справи поліції пробили планку абсурду, задану раніше претензіями СБУшників, і ще ближче підвели спостерігачів до думки про те, що проведені дії є банальним тероризуванням ринку зі зрозумілими цілями.

Як уже повідомляло DT.UA ("Кошмар з вулиці Володимирської", №47 від 10 грудня 2016 р.), с кінця листопада 2016 р. з ринку скрапленого газу почали лунати тривожні сигнали — Енергетична митниця на вимогу СБУ стала вибірково гальмувати вагони з імпортним скрапленим газом. Співробітники спецслужб, що розслідують справу про фінансування тероризму, цікавляться відповідністю паперів і вмістом небезпечних речовин. Для цього імпортерів відправляють на процедуру відбору проб, яка для низки компаній затягнулася вже на місяць. Усього в опалу потрапило 16 компаній.

Даруйте, був наляканий?

Відомі й інші випадки. Наприклад, двом компаніям — "СВГ-Плюс" (входить до структури полтавського "Автотрансу") і "Лео-Петрол" — удалося розмитнити ресурс на станціях Куп'янськ (Харківська область) і Спартак (Київська область), відповідно. Втім, за лічені хвилини після того, як митниця дала добро, вантаж разом з ємностями затримали слідчі СБУ як речовий доказ.

Примітно, що досі ніхто не може зрозуміти мотивів СБУ. У версію про реальну потребу відбирати проби, природно, не вірить абсолютно ніхто. Це підтвердив і суд, який у СБУ виграли "СВГ-Плюс" і " Лео-Петрол".

"Очевидно, що жодних підстав для затримки вагонів немає. Позиція СБУ в цих з'ясовуваннях була, м'яко кажучи, слабкою, тому суд пройшов швидко та з очікуваним результатом", — розповів представник компанії, що перемогла в суді.

За словами представників "Лео-Петрол" і "СВГ-Плюс", втрати компаній на 23-денному простої вагонів становили 200–250 тис. грн. За цей час ціни на ринку встигли суттєво просісти, і звільнений ресурс, закуплений за цінами тритижневої давності, виявився для імпортерів глибоко збитковим. Хто компенсує ці втрати? І навіть якщо помилка слідчих та їхні абсурдні обвинувачення оплатить СБУ, то за чий рахунок? Але ж точно не за рахунок самих слідчих.

Облога триває

Здавалося б, після тривалих простоїв і постанови суду про необґрунтованість затримання вагонів із газом ситуація мала би піти на спад, але поки що послаблення не спостерігається. Вагони з нафтопродуктами, що прямують на адресу компаній зі списку СБУ, справно відправляються на відбір проб. Із нових випадків — вагон із бензином А-92 на адресу "Петра-Резерв" (Васильків, оператор однієї з нафтобаз мережі KLO) і одна цистерна з МАФом (скрапленим газом, що застосовується для зварювальних робіт) на адресу полтавської "Надії".

Примітно, що вагон з бензином, який "залип" у Василькові, належить не власникові нафтобази, а компанії, яка на ній зберігає продукцію. Полтавська компанія "Надія" на однойменну юрособу імпортує лише мізерні обсяги МАФ. Інші вантажі поки що вільно надходять на адресу афілійованих із "Надією" компаній. Аналогічним чином імпортери, що вже місяць розмитнюють ресурс на Спартаку, спокійно везуть туди ж обсяги на інші свої структури.

Більш актуального списку компаній, ніж раніше опублікований, поки що ніхто не бачив. Тим часом уже зрозуміло, що перелік підозрілих компаній у ньому поновлюється. Зокрема, відомо про те, що з вимогою відбирати проби стикнулася компанія "Газтрон-Україна", якої раніше не було в опальному списку. Зупинили її цистерни, що прямували на адресу родинної компанії "Род-Ник". Партія 500 т, яку куп'янська митниця "завернула" у Харкові на відбір проб, — одна з найбільших у цій історії.

"Через кілька днів проби було відібрано в надані нами пробовідбірники, але поки що невідомо, коли будуть готові результати аналізів. Процес затягується. За Януковича цей період займав від 30 до 45 днів. Подивимося, скільки буде нині", — повідомили в "Газтроні".

При цьому, зазначили в компанії, під тимчасову декларацію вантаж не відпускають, оскільки є лист СБУ: "Добові втрати від простою вагонів — близько 20 тис. грн на такій партії. Втрати на сьогодні вже становлять близько 100 тис. грн".

Руками енергетичної митниці СБУ також пробує заходити на друге коло "кошмару". Так, недавно знову затримано для огляду состав компанії "СВГ Плюс", яка вже виграла суд у спецслужби.

"Знову жодної ясності. Кажуть, мовляв, то ми розбиралися з одними вагонами, а ці ж інші. Поки що чекаємо, чим закінчиться відбір, така процедура", — говорить представник імпортера. Він усвідомлює, що стаття про фінансування тероризму дає можливість місяцями тримати газ на митниці під оглядом. Зрозуміло, у рамках чинного законодавства.

Ярмарок абсурду

Новий виток розхитування ринку Нацполіція почала на Куп'янському посту енергетичної митниці. "Правоохоронці виявили збитки від махінацій на енергетичній митниці в

42 млн грн", — сенсаційно рапортує сайт поліції, для переконливості викладаючи фотографії бійців КОРДу, відомостей з незрозумілими цифрами, сторінок вилучених записників, банківських карт і упаковок готівки невеликого номіналу. Для класики жанру бракує лише встеленої купюрами підлоги на місці затримання.

Усе виглядає серйозно, поки не доходить до суті справи: "Комерційні структури розробили злочинну схему з імпорту скрапленого газу з території РФ. Завозився він нібито для соціально-побутових потреб населення, а реалізовувався на заправних станціях".

Про всяк випадок повідомимо, що в Україні газ для комунально-побутового споживання й автогаз, реалізований на АГЗС, ніяк не відрізняються ні за хімскладом, ні за оподатковуванням, ні за чимось іншим. Виняток становить лише ресурс спецаукціонів, які проводять лише внутрішні виробники, що не мають жодного стосунку до імпорту.

Кожен із тих, хто має хоч якийсь стосунок до ринку скрапленого газу, почувши це, покрутить пальцем біля скроні, адже більший абсурд придумати важко. Звучить це приблизно так само, як якби імпортерів ковбаси звинувачували в поставці її не в соціальні магазини, а в делікатесні крамниці.

Ще одне порушення, яке припинили співробітники поліції, зокрема і КОРДа, — нестатутні відносини брокерів зі співробітниками митниці, завдяки яким імпортні поставки оформлялися за спрощеною процедурою: оформлення проводилося в неробочий час і без сертифікатів якості, а зразки газу не відбиралися. "Сума "відкоту" становила 1 дол. за тонну імпортованого скрапленого газу", — ділиться деталями сенсаційного розслідування Нацполіція, яка затримала кілька митників.

За словами операторів ринку, долар із тонни дійсно є актуальним розміром брокерської подяки працівникам митниці за термінове оформлення, роботу в нічний час або вихідний день. Звідки взялася цифра втрат 42 млн грн, залишається тільки здогадуватися.

Поки що відомо лише про одну комерційну структуру, до якої поліція наскочила з обшуками в рамках 42-мільйонної справи. Це харківська компанія "Род-Ник", яка оперує найбільшою мережею АГЗП в області й разом з уже згаданим "Газтроном" входить до групи ITL. Інші фігуранти справи або відсутні, або поки що невідомі.

В "Род-Нику" дивуються про причини такого інтересу правоохоронців. "Якщо є підозри в несплаті податків, можна просто запросити документацію. На щастя, і акциз, і ПДВ в Україні на наскрізному адмініструванні — видно рух кожної партії від митного пункту до балона автомобіля", — говорить представник компанії, у якої в результаті облави виявилися опечатаними сховище й заправка в Харкові.

Усі дороги ведуть у СБУ

Учасники ринку зазначають, що "кипиш", улаштований поліцейськими в Харкові, може бути пов'язаний з активністю СБУ на ринку скрапленого газу. За інформацією DT.UA, причиною для порушення справи харківською поліцією став лист Союзу ветеранів… СБУ в Харківській області. Саме ветерани СБУ помітили згадане свавілля на енергетичній митниці у вигляді перепрофілювання газу, призначеного для комунальних потреб, в автомобільний.

Примітно також, що порушення справи про фінансування тероризму, за якою затримували на огляд цистерни, і лист ветеранів мали місце в один період.

Ще один сигнал: буквально через день після поліцейської облави на "Род-Нику" його вагони зупинила митниця. Зрозуміло, зупинка на огляд сталася на вимогу слідчих СБУ.

Постачальники скрапленого газу продовжують гадати: то, може, СБУ так довго шукає ознаки побутового газу в імпортному ресурсі? У такому разі незрозуміло, як це стосується справи про фінансування тероризму. І це далеко не єдине запитання без відповіді в нашій ситуації. Ці нестиковки дедалі ближче підштовхують потерпілих і спостерігачів за ситуацією до думки про банальне здирництво.

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Свого часу багато хто задавався запитанням, де стеля для споживання скрапленого газу? Адже паливо і дешевше за бензин, і вихлопів у ньому в кілька разів менше, ніж у дизелі. Чиновники Європейської асоціації скрапленого газу відповідали, що зі зростанням споживання держава буде приділяти дедалі більше уваги цьому ринку: піднімати податки, задирати планку якості тощо. У результаті це має призвести до зростання ціни і, як наслідок, до якоїсь середньої "розваговки" палива у кошику. В Україні все йде схожою чередою, тільки заробити на ринку хоче не держава, а її окремі представники.