Зять Дональда Трампа може стати його старшим радником - ЗМІ

Чоловік Іванки Трамп готовий заради цього залишити бізнес.

Зять Трампа може увійти в Білий Дім як радник

Джаред Кушнер, зять обраного президента Дональда Трампа і один з його найближчих прибічників, як очікується, увійде в Білий дім як старший радник президента, повідомляє The Washington Post.

За даними видання, Трамп значною мірою покладався на поради Кушнера під час виборчої кампанії. Для того, щоб уникнути конфлікту інтересів і звинуваченнь у порушенні законів про кумівство, він готовий залишити свій бізнес у сфері нерухомості.

35-ти річний Кушнер одружений на дочці Трампа Іванки Трамп, протягом останніх 10 років керує багатомільярдним бізнесом його сім'ї. Кушнер і його родина мають інтереси в Ізраїлі, в тому числі на території поселень на Західному березі, які були визнані ООН як незаконні.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп прийме рішення про те, як буде вибудовувати відносини з Росією, після інавгурації 20 січня.