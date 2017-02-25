"Золоту малину" отримав фільм з критикою Клінтон

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Режисер картини звинуватив організаторів конкурсу в симпатіях Клінтон.

Фільм з критикою Клінтон визнаний найгіршим фільмом минулого року Flickr / Hillary for America

Фільм "Америка Хілларі: таємна історія Демократичної партії" отримав у США премію " Золота малина " за найгіршу кінострічку року.

Фільм також отримав премію в трьох "персональних" категоріях - за найгіршу режисуру, чоловічу та жіночу ролі. При цьому, режисер фільму Дінеш Д Соуза виступив, як виконавець головної чоловічої ролі.

Фільм критикує Демократичну партію та її кандидата на президентських виборах в США в 2016 році Хілларі Клінтон. У фільмі робляться припущення про зв'язок демократів з ку-клукс-кланом. В прокаті стрічка набрала лише 13 мільйонів доларів. Сам Д Соуза заявив, що його фільм отримав "Золоту малину", так як організатори премії "дуже засмучені тим, що переміг Трамп".

Церемонія вручення "Золотої малини" традиційно проходить напередодні урочистостей, присвячених оголошенням лауреатів чергового "Оскара". У 2016 році "Золотою малиною" тричі був відзначений фільм "П'ятдесят відтінків сірого".