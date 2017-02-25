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"Золоту малину" отримав фільм з критикою Клінтон

25 лютого в 23:40

Режисер картини звинуватив організаторів конкурсу в симпатіях Клінтон.

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Фільм з критикою Клінтон визнаний найгіршим фільмом минулого року
Flickr / Hillary for America
Фільм "Америка Хілларі: таємна історія Демократичної партії" отримав у США премію "Золота малина" за найгіршу кінострічку року.

Фільм також отримав премію в трьох "персональних" категоріях - за найгіршу режисуру, чоловічу та жіночу ролі. При цьому, режисер фільму Дінеш Д Соуза виступив, як виконавець головної чоловічої ролі.

Фільм критикує Демократичну партію та її кандидата на президентських виборах в США в 2016 році Хілларі Клінтон. У фільмі робляться припущення про зв'язок демократів з ку-клукс-кланом. В прокаті стрічка набрала лише 13 мільйонів доларів. Сам Д Соуза заявив, що його фільм отримав "Золоту малину", так як організатори премії "дуже засмучені тим, що переміг Трамп".

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Церемонія вручення "Золотої малини" традиційно проходить напередодні урочистостей, присвячених оголошенням лауреатів чергового "Оскара". У 2016 році "Золотою малиною" тричі був відзначений фільм "П'ятдесят відтінків сірого".

 

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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