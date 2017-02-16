Знайдено найбільший алмаз у Європі

Про подальшу долю коштовності поки нічого не відомо.

Знайдено найбільший алмаз на європейському континенті

Знайдений найбільший алмаз в Європі. Він здобутий на півночі Росії під Архангельськом на родовищі імені Ст. Гриба.

"Алмаз вагою 181,68 карат - найбільший за всю історію алмазовидобутку на території Європи", - пише "ТАСС" з посиланням на повідомлення компанії, яка розробляє родовище.

Про подальшу долю дорогоцінної знахідки поки не відомо.

Алмазоносна трубка їм. Ст. Гриба - перша із запасів в Європі і сьома в світі. Загальні запаси родовища оцінюються в 100 млн карат.

Нагадаємо, найбільший алмаз у світі знайдений в 2015 року в Ботсвані.

А в травні 2916 року інший величезний необроблений алмаз The Constellation ("Сузір'я") вагою 812,77 каратів був проданий за 63,1 млн доларів – це найвища ціна, коли-небудь выплачивавшаяся за такий коштовний камінь.