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Знайдено другу "чорну скриньку" літака, що розбився в Бішкеку

17 січня в 14:47

Розшифровкою і аналізом даних з "чорних скриньок" займуться фахівці Міждержавного авіаційного комітету.

самолет бишкек3
Чорний ящик був виявлений вдень у вівторок
http://zanoza.kg/
На місці аварії вантажного літака Boeing-747-400  авіакомпанії ACT Airlines в передмісті киргизькій столиці Бішкеку рятувальники виявили другий бортовий самописець, повідомили в прес-службі уряду Киргизстану.

Як зазначив співрозмовник, чорний ящик був виявлений вдень у вівторок в ході проведення пошуково-рятувальних робіт. Він також нагадаємо, що перший бортовий знайшли днем раніше.

Розшифровкою і аналізом даних з чорних скриньок" займуться фахівці Міждержавного авіаційного комітету, які повинні прибути в країну близько 19:00 за місцевим часом авіарейсом з Москви.

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Нагадаємо, вантажний Boeing 747 вранці 16 січня зазнав аварії при заході на посадку в аеропорту "Манас" у столиці Киргизстану Бішкеку. В результаті падіння літака на селище Дачі СУ Сокулукського району Чуйської області, загинули десятки людей, включаючи пілота.

За останніми даними, жертвами авіакатастрофи стали 38 осіб. Серед загиблих - п'ятеро дітей. В морзі Республіканського центру судово-медичної експертизи Киргизстану вже впізнали 15 тел загиблих.

Про інші подробиці авіакатастрофи читайте в матеріалі DT.UA "Катастрофа "Боїнга" під Бішкеком: головне".

 

За матеріалами: Интерфакс
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Теги авіакатастрофи вантаж Boeing авіація
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