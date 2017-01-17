Знайдено другу "чорну скриньку" літака, що розбився в Бішкеку

Розшифровкою і аналізом даних з "чорних скриньок" займуться фахівці Міждержавного авіаційного комітету.

Чорний ящик був виявлений вдень у вівторок http://zanoza.kg/

На місці

Boeing-747-400

авіакомпанії ACT Airlines в передмісті киргизькій столиці Бішкеку рятувальники виявили другий бортовий самописець, повідомили в прес-службі уряду Киргизстану.

Як зазначив співрозмовник, чорний ящик був виявлений вдень у вівторок в ході проведення пошуково-рятувальних робіт. Він також нагадаємо, що перший бортовий знайшли днем раніше.

Розшифровкою і аналізом даних з чорних скриньок" займуться фахівці Міждержавного авіаційного комітету, які повинні прибути в країну близько 19:00 за місцевим часом авіарейсом з Москви.

Нагадаємо, вантажний Boeing 747 вранці 16 січня зазнав аварії при заході на посадку в аеропорту "Манас" у столиці Киргизстану Бішкеку. В результаті падіння літака на селище Дачі СУ Сокулукського району Чуйської області, загинули десятки людей, включаючи пілота.

За останніми даними, жертвами авіакатастрофи стали 38 осіб. Серед загиблих - п'ятеро дітей. В морзі Республіканського центру судово-медичної експертизи Киргизстану вже впізнали 15 тел загиблих.

Про інші подробиці авіакатастрофи читайте в матеріалі DT.UA "Катастрофа "Боїнга" під Бішкеком: головне".