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Знайдено "чорну скриньку" російського Ту-154, що зазнав катастрофи

27 грудня в 08:05

Водолази виявили один з трьох бортових самописців.

Ту-154 поиск
Рятувальники знайшли "чорний ящик" в Чорному морі
tvc.ru
Водолази виявили одну з "чорних скриньок" з місця катастрофи літака Ту-154 Міноборони Росії в Чорному морі. В літаку було 92 пасажира: військові, журналісти і артисти армійського ансамблю.

"В ході пошукових робіт під кабіною літака виявлено одну "чорну скриньку", - сказав співрозмовник російського агентства ТАСС.  Її піднято з води, а згодом доставлять до Москви.

Залишилося знайти ще два бортові самописці, які, ймовірно, знаходяться в хвостовій частині літака.

Також повідомляється, що версія катастрофи, пов'язана з потраплянням сторонніх предметів у двигун літака, на даний момент розглядається в якості пріоритетної. 

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Раніше повідомлялося, що свідчення про авіакатастрофу дав один з її очевидців, який бачив, як літак падав у море.

Всі основні факти про авіакатастрофу читайте в матеріалі "Катастрофа російського Ту-154: головне".

За матеріалами: ТАСС
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