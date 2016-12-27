Знайдено "чорну скриньку" російського Ту-154, що зазнав катастрофи

Водолази виявили один з трьох бортових самописців.
"В ході пошукових робіт під кабіною літака виявлено одну "чорну скриньку", - сказав співрозмовник російського агентства ТАСС. Її піднято з води, а згодом доставлять до Москви.
Залишилося знайти ще два бортові самописці, які, ймовірно, знаходяться в хвостовій частині літака.
Також повідомляється, що версія катастрофи, пов'язана з потраплянням сторонніх предметів у двигун літака, на даний момент розглядається в якості пріоритетної.
Раніше повідомлялося, що свідчення про авіакатастрофу дав один з її очевидців, який бачив, як літак падав у море.
Всі основні факти про авіакатастрофу читайте в матеріалі "Катастрофа російського Ту-154: головне".ТАСС