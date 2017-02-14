Знайдений убитим один з ватажків "Ку-клукс-клану"

Тіло очільника радикального угруповання знайшли рибалки.

Один з лідерів "Ку-клукс-клану" знайдено мкртвым на березі річки

У США знайдений убитим один з лідерів радикального ультраправого угрупування "Ку-клукс-клан" Френк Анконі.

Тіло 51-річного радикала виявили рибалки на березі річки Міссурі в однойменному американському штаті, повідомляє The New York Times. За даними видання, у понеділок, 13 лютого, звинувачення у вбивстві були пред'явлені дружини та пасинка Анконі.

За даними поліції, він був убитий ще в четвер минулого тижня. За однією версією, вбивство було скоєно з дробовика, за іншою - з пістолета.

Убитий був членом расистської організації протягом більше 30 років. Всього в даний час в США діють майже 30 угруповань Ку-клукс-клан, які змагаються одне з одним .

Вони конкурують у справі залучення прихильників, пожертвувань, уваги ЗМІ і за право називатися істинними послідовниками перших членів Ку-клукс-клану.

Угруповання Анконі не вважається найвпливовішою впливовою в країні, хоча має досить численних прихильників і активістів.