Зі США видворяють 35 російських дипломатів

Влада США викрила співробітників російських диппредставництв у діях, що не відповідають дипломатичному статусу.

У Держдепартаменті дали зрозуміти, що співробітники російського посольства займалися шпигунством obozrevatel.com Сполучені Штати Америки видворяють з території країни 35 російських дипломатичних працівників.

"Сьогодні Держдепартамент оголосив персонами нон-грата 35 російських офіційних осіб, дії яких не відповідали їх дипломатичниму статусу або статусу консульського працівника", – повідомив офіційний представник Державного департаменту США Марк Тонер на брифінгу у четвер, 29 грудня.

Держдепартамент також повідомив Крелмю про заборону доступу російського персоналу до двох розважальних комплекси (recreational compound) у США, якими володіє російський уряд.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела в урядових колах, російським дипломатам дадуть 72 години на те, щоб покинути країну. Доступ на закриті об'єкти буде припинено для всіх російських чиновників з опідня п'ятниці, 30 грудня. Крім того, закриваються консульства РФ у Нью-Йорку та Меріленді.

"Ці дії були здійснені у відповідь на утиски американських дипломатів з стороы Росії та дії дипломатів, які ми оцінюємо як невідповідні дипломатичній практиці", – пояснив співрозмовник видання.

Раніше в четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Під санкції потрапили начальник ГРУ Ігор Коробов і його заступники Володимир Алексєєв, Сергій Гізунов та Ігор Костюков, а також два росіянина (очевидно, хакери) - Олексій Белан (нікнейми Abyrvaig, Abyrvalg, Anthony Anthony, Fedyunya, M4G, Mag, Mage, Magg, Moy.Yawik, Mrmagister) і Євгеній Богачов (нікнейми Lastik, lucky12345, Monstr, Pollingsoon, Slavik).

Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.