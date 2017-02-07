Жоден президент США до Трампа не критикував так власну країну - NYT

Надмірне "плазування" американського президента перед російським збиває з пантелику багатьох.

Жоден президент США не порівнював свою країну з Росією. Facebook/Donald Trump

Дивна дружба між президентомі Володимиром Путіним, яка тривалий час непокоїла Захід, тепер стала ще білш тривожною.

Цього тижня Трамп відкинув запитання про те, чи вважає він російського президента "вбивцею", а потім провів моральну паралель між США і Росією.

"Претензія на моральну і політичну зверхність США над Росією традиційно не була складним маневром для американських президентів. Але Трамп, замість того щоб підтримати американську вийнятковість, здається, більше цінує жорстокість Путіна, яка включає бомбардування мирних мешканців Сирії", - пише в редакційній статті New York Times, нагадуючи, що російського президента також звинувачують у розправі над політичними опонентами і журналістами, які наважилися його критикувати.

Трамп раптом припустив, що Америка діє так само. Газета підкреслює, що США, без сумніву, теж робили жахливі помилки, зокрема вторглися в Ірак у 2003 році, катували підозрюваних у тероризмі людей після терактів 11 вересня 2001 року. Президент Барак Обама часто був під ударами критики з боку республіканців за визнання очевидного: існують межі американської влади і деколи рішення застосувати військову силу призводять до "небажаних наслідків". Від ударів американських безпілотників у Афганістані і Пакистані, наприклад, гинули мирні мешканці.

Але ніхто з президентів Америки не зробив нічого з того, що зробив Путін. Він змусив замовчати незалежні ЗМІ в Росії, переслідував дисидентів, демонтував російську демократію, вторгся в Україну, втрутився у вибори в США і намагається дестабілізувати Європу. Принаймні в останні кілька десятиліть американські президенти вдавалися до військових методів з бажанням поширити свободу і демократію. Часом це призводило до неймовірних результатів. Приміром, Німеччина і Японія з заклятих ворогів у часи Другої світової війни перетворилися на надійних і багатих союзників.

З початком свого президенства, Трамп не продемонстрував прихильність до американської традиційної ролі світового лідера ліберальних цінностей. Насправді він допомагає зміцнити позиції Путіна, при цьому посварився з союзниками і заклав фундамент для агресивної компанії, яка може перерости в конфлікт з Іраном.

Видання пише, що плазування Трампа перед Путіним в ефірі Fox News було надмірним навіть для лідерів республіканців у Сенаті, які засудили його слова про те, що Росія і США однакові, і дистанціювалися від позиції президента.

Догідлива поведінка Трампа з російським президентом і неоднозначна політика його адміністрації збиває з пантелику обидві сторони конфлікту в Україні. Видання нагадує про спалах боїв під Авдіївкою минулого тижня. Посол США в ООН Ніккі Хейлі звинуватила Росію в ескалації насильства. А перед тим вона запевнила, що санкції проти Росії за окупацію Криму і вторгнення в Донбас лишаться в силі.

Але вже в неділю Трамп поговорив з президентом України Петром Порошенком, після чого видав заяву, в якій не було жодного слова осуду на адресу Росії. При цьому він применшив масштаб конфлікту, описавши її як якусь "війну за кордон", і не згадав про санкції. В понеділок лідери ЄС оголосили про намір продовжити дію санкцій.

"Хоч хтось демонструє принципове лідерство", - йдеться в статті.

Тим часом, колишнього посла США в Росії Майкла Макфола насторожує те, як новий президент захоплюється Володимиром Путіним. На сторінках Washington Post він написав, що не можна дозволити Трампу піти шляхом Путіна. Адже його поведінка сьогодні дуже схожа на поведінку російського президента в 2000 році.

Тим часом, видання Bloomberg помітило першу розбіжність у поглядах нової адміністрації Вашингтона і Кремля. Зокрема, Росії не сподобалися слова Трампа про те, що Іран "спонсорує тероризм".