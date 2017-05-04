Жителі Росії в основному пишаються природними багатствами і розміром країни

Тільки 3% жителів Росії пишаються економічними успіхами, розмірами країни – в десять разів більше.

Стало відомо, чим пишаються жителі Росії (і це не економічні успіхи) Единая Россия

Більшість(67%) пишаються нинішньою Росією, свідчать дані опитування "Левада-центру".

Відсутнє почуття гордості за нинішній стан Росії у 25% росіян, а 8% не змогли відповісти.

Серед предметів для гордості жителі Росії найчастіше вибирали такі варіанти: природні багатства (40%), російська історія (40%), збройні сили (37%), розміри країни (29%).

Предметом для гордості росіян рідко є економічні успіхи (3%) і система охорони здоров'я (2%).

Опитування "Левада-центру" було проведено 21-24 квітня 2017 року серед 1600 осіб. Заявлена похибка вибірки – 3,4%.

Нагадаємо, що за даними квітневого опитування "Левада-центру", більшість громадян РФ (51%) згодні з думкою, що населення Росії вже втомилося чекати від Володимира Путіна якихось позитивних зрушень у своєму житті, 35% не згодні, 14% не змогли відповісти.