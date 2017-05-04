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Жителі Росії в основному пишаються природними багатствами і розміром країни

4 травня в 13:01

Тільки 3% жителів Росії пишаються економічними успіхами, розмірами країни – в десять разів більше.

митинг россия
Стало відомо, чим пишаються жителі Росії (і це не економічні успіхи)
Единая Россия
Більшість громадян Російської Федерації (67%) пишаються нинішньою Росією, свідчать дані опитування "Левада-центру".

Відсутнє почуття гордості за нинішній стан Росії у 25% росіян, а 8% не змогли відповісти.

Серед предметів для гордості жителі Росії найчастіше вибирали такі варіанти: природні багатства (40%), російська історія (40%), збройні сили (37%), розміри країни (29%).

Предметом для гордості росіян рідко є економічні успіхи (3%) і система охорони здоров'я (2%).

Опитування "Левада-центру" було проведено 21-24 квітня 2017 року серед 1600 осіб. Заявлена похибка вибірки – 3,4%.

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Нагадаємо, що за даними квітневого опитування "Левада-центру", більшість громадян РФ (51%) згодні з думкою, що населення Росії вже втомилося чекати від Володимира Путіна якихось позитивних зрушень у своєму житті, 35% не згодні, 14% не змогли відповісти.

За матеріалами: DT.UA
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