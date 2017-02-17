Жириновський пов'язав блокаду вугілля з Донбасу з перемогою Меркель на виборах

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Поки в Україні сперечаються про блокаду вугілля з окупованого Росією Донбасу, Жириновський дуже швидко все пояснив.

Жириновський на пальцях розклав геополітичний розклад з блокадою вугілля в Донбасі

Блокада поставок вугілля з Донбасу може привести до перемоги партії Ангели Меркель на виборах в Німеччині, вважає лідер російської парламентської партії ЛДПР

"Це ж може бути провокацією – ополченці на Донбасі, там спалахне невдоволення, їх спробують придушити і Росія, захищаючи їх, відповість. І тільки найменша відповідь Росії, тут же вся Європа підніме шум, що Росія є агресором. Почнеться війна, Україна програє, тоді Німеччина спробує перемогти, щоб Меркель перемогла на виборах", - розповів Жириновський.

Нагадаємо, що за партію Жириновського на виборах в Держдуму в 2016 році проголосувало 6,9 млн жителів Росії. ЛДПР отримала за партійними списками 13,11% голосів.

Жириновський вже 25 років входить у групу елітних російський політиків – наприкінці 2016 року так вважали 20% жителів Росії.