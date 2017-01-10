Жертвами парного теракту в Кабулі стали понад 20 людей, 45 отримали поранення

Подвійний вибух прогримів у годину пік у людному районі столиці Афганістану.
За даними агентства AFP, внаслідок вибуху загинула 21 людина, ще 45 отримали поранення. Тим не менш, видання Independent повідомляє про 50 загиблих внаслідок подвійного вибуху.
Експерти вважають, що високий рівень координації вибухів свідчить про ретельну підготовку до теракту. Імовірно, його метою був автобус зі співробітниками афганського спецназу.
Раніше повідомлялося, що в Єрусалимі внаслідок наїзду вантажівки на пішоходів загинули щонайменше чотири і поранено більше 15 осіб. Жертвами атаки стали ізраїльські військовослужбовці.
Терорист був застрелений декількома озброєними цивільними і двома солдатами, які перебували на місці події.DT.UA