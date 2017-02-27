Женевські переговори щодо Сирії затягнуться на кілька місяців – ЗМІ

На нинішньому раунді переговорів лише закладуть основи для подальшого обговорення.

Де Містура розраховує, що переговори щодо Сирії пройдуть у кілька етапів pravda-tv.ru

Спецпосланець генерального секретаря ООН по Сирії Стеффан де Містура розраховує, що переговори щодо Сирії триватимуть з перервами кілька місяців.

Нинішній раунд переговорів служить лише для того, щоб закласти основу для обговорення завдань політичного врегулювання, повідомляє ТАСС з посиланням на джерело, близьке до організації переговорів.

"Спецпосланець повертається до плану, який він підготував ще рік тому - провести кілька раундів переговорів з перервами від десяти днів до двох тижнів, за підсумками яких планується досягти рамкової угоди. Черговий раунд заплановано на другу половину березня, весь процес у разі успіху займе кілька місяців".

Трьома головними темами всіх раундів переговорів стануть: формування уряду, підготовка конституції і проведення виборів.

Нагадаємо, 23 лютого в Женеві почався новий раунд міжсирійських переговорів під егідою ООН. Представники сирійської опозиції хочуть обговорити створення перехідного уряду. Речник сирійської опозиції Салім аль-Мусліт заявив, що переговори повинні відбутися без посередників.

Раніше повідомлялося, що сирійський уряд готовий провести обмін полоненими з групами повстанців, у якості міри по зміцненню взаємної довіри напередодні підготовки до переговорів.