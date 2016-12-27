Завдяки Обамі США більше не світовий лідер - WP

Оглядач пише, що американський президент позбавив Америку ролі "світового поліцейського", а світ - миру.

Обама доклав зусиль, щоб позбавити США ролі головної світової сили. Yahoo!News

Якщо 7 грудня 1941 року, як сказав Франклін Рузвельт "стане днем ганьби", тоді 20 грудня 2016 року буде другим номером у цьому списку. При цьому жоден американець не загинув, як тоді у Перл-Харбор. Але "Столітття Америки", як його колись назвав засновник TIME Генрі Люс, підійшло до свого нищівного кінця.

"Туреччина, Іран і Росія зібралися у Москі, щоб вирішити проблеми Близького Сходу. США навіть не запросили на зустріч", - пише на сторінках Washington post оглядач Річард Коен.

В 1942 році Вінстон Черчілль сказав, що став прем'єр-міністром не для того, "щоб очолити процес ліквідації Британської імперії". Однак до кінця 40-х років більшість імперій зникли. Черчілль не був апологетом колонізму, але він виступав проти визвольних рухів усіх видів, незгадуючи вже про антипатію до імперіалістичних амбіцій США. Черчілль був красномовним, а велич супроводжувла його наче тінь, однак з певної точки зору він все ж був хлопцем з 19 століття, "який випадково потрапив у 20-те".

"У випадку з Бараком Обамою все точно навпаки. Він хлопець з 21-го століття, який так і не засвоїв уроки 20-го. Він з радістю очолив процес втрати американського впливу. Алеппо в Сирії тепер перетворився на купу уламків, серед яких померла незліченна кількість людей разом з американським впливом", - пише оглядач, додаючи, що Росія нещадно нищила місто з повітря, роблячи для сирійського режиму те, що США не наважилися зробити для опозиціонерів.

В Алеппо тисячі людей втратили життя, а Америка, яка колись була головною силою в регіоні, фактично нічого не зробила.

"З часів Другої світової війни американське лідерство було необхідним для збереження миру в світі. Подобається нам це чи ні, ми були світовим поліцейським. Не було іншого копа на чергуванні. Тепер цього лідерства немає. Скоро не буде і миру", - вважає автор.

Раніше видання Wall Street Journal писало, що Обама міг би покарати Путіна викриттям даних про його таємне багатство. Це б спричинило внутрішній конфлікт в Кремлі. Звісно, краще, якщо ці публікації доказів не будуть мати вигляду офіційної антиросійської кампанії США. Вірогідно, Білий дім заявляє, що відкидає такий варіант покарати Москву, саме з таких міркувань. Але якщо ні і в Обами інша стратегія, автор радить йому серйоно подумати ще раз.