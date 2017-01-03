Затримано ще шість підозрюваних у скоєнні новорічного теракту в Стамбулі

Підозрювані в даний час дають свідчення.

У Стамбулі затримали ще шістьох підозрюваних у скоєнні новорічного теракту

Поліція Стамбула сьогодні, 3 січня, затримала ще шість підозрюваних у справі теракту в одному з нічних клубів міста, внаслідок якого загинули 39 осіб, повідомили в службі безпеки Туреччини.



Наголошується, що вчора, 2 січня, вісім чоловік були затримані антитерористичними службами поліції. Всі 14 підозрюваних наразі дають свідчення, передає Hurriyet.

В результаті нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення. Нападник, озброєний аавтоматическим зброєю, відкрив вогонь по співробітниках поліції біля будівлі нічного клубу Reina, потім зайшов всередину і почав стріляти по відвідувачах, які святкували новий рік.

Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".