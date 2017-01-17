Затриманий за напад на нічний клуб у Стамбулі визнав провину

Після затримання Машарипова стамбульська поліція провела рейди по 152 адресам.

Абдулкадір Машарипов визнав провину

на клуб Reіna в Стамбулі Абдулкадір Машарипов визнав провину, заявив губернатор Стамбула Кадір Топбаш, повідомляє телеканал Сі-Ен-Ен-Тюрк.

Крім того, відбитки пальців, взяті у чоловіка після затримання, співпали з відбитками, виявленими при огляді місця вбивства.

Топбаш також повідомив, що все вказує на те, що напад було вчинено від імені "Ісламської держави".

Губернатор додав, що разом з Машариповим були затримані четверо громадян Іраку - один чоловік і три жінки. У квартирі, в якій жив Машарипов виявлено 197 тис. яч доларів США.

Після затримання Машарипова стамбульська поліція провела рейди по 152 адресами, всього затримано 30 осіб.

Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.

Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Турецькі ЗМІ опублікували фотографію ймовірного терориста, отриману з камер зовнішнього відеоспостереження. У скоєнні теракту підозрювали громадянина Узбекистану або Киргизстану, що складається в рядах терористів "Ісламської держави".

4 січня влада Туреччини повідомили про те, що особистість терориста встановлена. Водночас, Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу не став оголошувати ім'я злочинця.