Затримана підозрювана у вбивстві брата Кім Чен Ина

Фото ще однієї підозрюваної опубліковано в ЗМІ.

Поліція затримала підозрювану у вбивстві Кім Чон Нама вбивстві Кім Чон Нама, брата глави Північної Кореї Кім Чен Ина. На поточний момент подробиці не відомі, повідомляє Reuters.

Крім того, південнокорейські ЗМІ опублікували фото іншої підозрюваної у вбивстві Кім Чон Нама. Зображення, зроблене однією з камер відеоспостереження в Куала-Лумпурі. На знімку жінка у футболці з написом "LOL" і короткій блакитній спідниці. Жінка в такому ж одязі мається на кадрах з камер спостереження, опублікованих раніше.

За попередніми даними, убивць Кім Чон Нама було дві.

Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомив один з джерел в уряді США.