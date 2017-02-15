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Затримана підозрювана у вбивстві брата Кім Чен Ина

15 лютого в 12:13

Фото ще однієї підозрюваної опубліковано в ЗМІ.

Ким Чон Нам
Поліція затримала підозрювану у вбивстві Кім Чон Нама
Поліція Малайзії в рамках розслідування затримала в одному з терміналів аеропорту Куала-Лумпура громадянку М'янми, підозрювану в вбивстві Кім Чон Нама, брата глави Північної Кореї Кім Чен Ина. На поточний момент подробиці не відомі, повідомляє Reuters.

Крім того, південнокорейські ЗМІ опублікували фото іншої підозрюваної у вбивстві Кім Чон Нама. Зображення, зроблене однією з камер відеоспостереження в Куала-Лумпурі. На знімку жінка у футболці з написом "LOL" і короткій блакитній спідниці. Жінка в такому ж одязі мається на кадрах з камер спостереження, опублікованих раніше.

За попередніми даними, убивць Кім Чон Нама було дві.

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Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомив один з джерел в уряді США.

За матеріалами: DT.UA , Медуза ,
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Теги вбивство Корея ЗМІ КНДР
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