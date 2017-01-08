Заметілі і морози спричинили хаос і смерті по всій Європі - The Guardian

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Смертельні випадки зафіксовані в Польщі і в Італії.

Снігопади спричинили хаос в Європі. 112 Україна

і низькі температури заморозили рух на дорогах і в небі, паралізували переправи і відібрали життя більше десятка людей по всій Європі.

Про це сьогодні пише The Guardian, зауважуючи, що щонайменше 10 смертей було зафіксовано в Польщі. Місцева влада повідомляє, що лише в п'ятницю жертвами негоди стали 7 чоловіків. Ще один 51-річний поляк задихнувся чадним газом від несправного обігрівача. Температура повітря в Польщі впала до 20 градусів морозу в суботу. Згідно з прогнозами, полякам варто чекати ще більших похолодань.

В Італії жертвами негоди стали півдесятка безпритульних, які замерзли до смерті. В країні через заметілі скасовані авіаційні і залізничні рейси, а також перекриті дороги. Деяким школам на півдні Італії наказали не відкриватися в понеділок через снігові замети. В Римі на площі Святого Петра замерзли фонтани.

В Греції температура теж впала до 7 градусів морозу. Очікується, що сьогодні вона знизиться до 10 градусів нижче нуля за Цельсієм. В північних регіонах країни закриті деякі автошляхи через ожеледицю і сніг.

Тим часом в Туреччині сильні снігопади паралізували Стамбул і змусили Turkish Airlines скасували 650 авіарейсів. Босфорська протока теж закрита для руху товарних суден через негоду. Турецькі ЗМІ повідомляють, що в Стамбулі головні автодороги фактично перетворилися на парковки в п'ятницю. Сотні людей були змушені покинути свої автомобілі і йти додому пішки через заметілі і ожеледицю на дорогах.

Тим часом, в Україні "Укрзалізниця" повідомляє про затримки поїздів по всім напрямкам. За даними компанії, з 8:00 6 січня до 8:00 7 січня в роботі задіяно 7200 залізничників і 14 снігоприбиральних машин. Як повідомлялося, в неділю, 8 січня, по всій Україні очікуються сильні снігопади.