Заходу варто ефективніше переслідувати олігархів Росії - WP

Оглядач пише, що російські багатії підтримують Путіна не через ідеологію.

Активи російських олігархів на Заході можуть допомогти підвищити тиск на Кремль. evgovorov / Depositphotos

Велика Британія збирається ухвалити, яка дозволить уряду заморозити активи іноземців, підозрюваних у порушенні прав людини.

Конгрес США ще в 2012 році ухвалив документ, який дозволяв відмовляти у візах і арештовувати активи росіян, пов'язаних з вбивством російського юриста Сергія Магнітського, який викрив розкрадання 230 мільйонів доларів з бюджета Росії. Згодом дію акту розширили на інших іноземців, які порушували права людини. Великобританія стане лише третьою країною в світі, яка ухвалила аналогічне законодавство. Естонія в 2016 році ухвалила "Глобальний акт Магнітського", а Канада і ЄС розглядають свої версії.

"Нам потрібно зробити Велику Британію ворожим середовищем для тих, хто хоче переїхати, сховати і використовувати свої надбання за допомогою злочинності і корупції. На конкурентному світовому ринку Британія не може дозволити собі імідж гавані для брудних грошей", - цитує міністра з питань безпеки Великої Британії Бенна Волеса оглядач лояльної до Демократичної партії газети Washington post Дженіфер Рубін.

"У них у всіх є дорога власність у Лондоні, і вони думають, що недоторканні", - додав британський міністр.

Оглядач додає, що варто не лише заморожувати, а й викривати потік брудних грошей з Росії. Це може допомогти у протидії російському наступу проти західної демократії. Хоча Конгрес розглядає можливіть запровадження нових санкції проти Росії за втручання у американські вибори, вторгнення в Україну і скоєння злочинів проти людства в Сирії, можна легко уявити, як президент Дональд Трамп потопить такі ініціативи, так само як президент Барак Обама вчинив з першою версією "Акту Магнітського".

Однак, Держсекретар США Рекс Тіллерсон може заохотити інші демократичні країни на Заході підтримати ініціативу США і Британії, розширити обмін інформацією про активи підозрюваних у порушенні прав людини іноземців і таким чином посилити тиск на клептократів Росії.

Крім того, автор радить Конгресу подумати над спеціальним законопроектом про фінансові злочини, який забезпечить інструменти вилучення активів російських і інших іноземних плутократів, які вкрали у російського народу мільйони доларів.

"Дружні до Володимира Путіна олігархи підтримують його не через ідеологію. Вся справа у грошах. Тож чим ефективніше Захід буде позбавляти їх незаконно отриманих капіталів, тим краще", - йдеться в статті.

Раніше видання Forbes писало, що перемога Трампа принесла російським олігархам 29 мільярдів доларів. Видання зазначає, що найбагатша людина Росії Леонід Міхельсон більше всіх інших збільшив свій статок - будучи акціонером "Новатеку" він розбагатів на $ 1,9 млрд після виборів в США - до $ 18,2 млрд.