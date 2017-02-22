Західні ЗМІ про екстрадицію і арешт Фірташа: кому дістанеться український олігарх

Рішення суду у Відні з'явилося на тлі курсу Трампа на покращення відносин з Москвою.

Фірташ може ще довго лишатися в Австрії через іспанський ордер. Коммерсантъ

Впливовий в Україні, арештований в Австрії і розшукуваний в США за хабарництво український олігархвже звик до інтриг.

У вівторок його справа зробила новий поворот, коли суд у Відні дозволив його екстрадицію в США. А вже через годину після цього австрійська поліція арештувала його на підставі іншого ордеру.

Про це сьогодні пише The Guardian, нагадуючи про те, що Фірташа, як виявилося розшукують і в Іспанії. Таким чином, він може бути переданий іншій країні в Європі, а не Америці.

Видання нагадує, що Фірташ завжди заперечував американські обвинувачення, називаючи їх політично мотивованими. Він стверджував, що Вашингтон намагається його усунути з українського політичного життя в такий вирішальний момент.

"Справа набуває додаткового геополітичного виміру через зв'язки українського бізнесмена з його колишнім партнером Полом Манафортом, який очолював кампанію Дональда Трампа", - йдеться в статті.

Якщо в часи президенства Барака Обами олігарха у Вашингтоні вважали негативним і проросійським політиком, то зараз завдяки Манафорту у нього можуть з'явитися сильні друзі в адміністрації Трампа.

Американське видання Wall Street Journal, лояльне до Республіканської партії, теж підкреслює, що суд в Австрії дав зелене світло на екстрадиці Фірташа в США на тлі того, як адміністрація Трампа намагається уточнити свою політику щодо України і Росії.

Новий американський президент неодноразового говорив про бажання налагодити відносини з Кремлем, але його дипломати заявили, що Росія повинна повернути Україні Крим і відмовитися від агресії проти сусідньої країни.

Видання зауважує, що Фірташ розбагатів, ставши "партнером російської державної енергокомпанії" в продажу газу в Україні. Тому його вважають лояльним до Москви політиком. Олігарх звинувачував Вашингтон у спробі прибрати його з політичного життя України. Але суд у Відні постановив, що справа проти нього не має ніякого зв'язку з політикою. Остаточне рішення про екстрадицію Фірташа в США повинен прийняти міністр юстиції Австрії.

Тим часом, видання Bloomberg пише, що новий арешт українського олігарха на підставі ордеру, виданого в Іспанії, ускладнює ситуацію. Міністр юстиції Австрії Вольфганг Брандштеттер сказав, що не буде приймати рішення щодо запиту США на екстрадицію Фірташа, доки австрійські суди не розберуться з іспанським ордером.

"Після розгляду повинна з'явитися відповідь на питання, який із запитів на екстратицію нам треба виконати", - сказав Брандштеттер.

Видання Financial Times пише, що Відню доведеться взяти до уваги власні інтереси і міжнародні зобов'язання. Не виключено, що австрійська сторона відмовить Вашингтону в екстрадиції Фірташа. Але тоді їй доведеться передати його Мадриду на підставі європейського ордеру.

В цей же час, іспанське видання El Mondo пише, що ордер на арешт Фірташа видали Антикорупційна прокуратура Іспанії і суд в Барселоні. В Каталонії українського олігарха вважають ключовою фігурою в мережі з відмивання грошей.

"Арешт Фірташа, вірогідно, стане завершальним штрихом в розслідуванні, в ході якого був також арештований Степан Черновецький, син колишнього мера Києва", - пише видання.

Злочинну мережу звинувачують у відмиванні більше 10 мільйоні євро через купівлю і продаж нерухомості і компаній в Каталонії.

Як відомо, Дмитро Фірташ звернувся до Конституційного суду Австрії, щоб уникнути екстрадиції до США, де йому загрожує до 50 років ув'язнення і конфіскація всіх активів . У США його звинувачують у спробі за допомогою хабарів на загальну суму 18,5 млн доларів отримати дозволи на видобуток титану в Індії, а також у використанні американських рахунків і серверів трансфер хабара індійським чиновникам.

21 лютого Австрійський суд дозволив екстрадицію Фірташа до США. Остаточне рішення про екстрадицію буде приймати федеральний міністр юстиції Австрії.