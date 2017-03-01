Захід до Росії: ви зруйнували Сирію, ви й відбудовуйте - FT

Видання пише, що Європа і країни Близького Сходу намагаються використати гроші на відбудову як важіль впливу на Москву і Дамаск.

Захід намагається змусити Москву піти на поступки в Сирії. Zouhir_AlShimale / Twitter

Ми зламали, а ви ремонтуйте. Це новий підхід Росії до Сирії. Більш ніж через рік тому російські літаки приєдналися до війни режиму Башара Асада і його союзника Ірана проти опозиції. Тепер Москва відмовляється брати участь

Більше того, російський уряд намагається перекласти цю роботу на Європу і інші західні сили, які не охоче і безуспішно шість років підтримували опозицію.

Про це на сторінках Financial Times оглядач Роула Халаф. Вона вказує на те, що президент Росії Володимир Путін написав свій сценарій військового вторгнення на Близькому Сході. Попри всі докази зворотнього, він виставляє себе рятівником Сирії і борцем проти тероризму.

Згідно з даними Human Rights Watch, російські бомбардування Алеппо відібрали життя у 440 мирних мешканців. Це достатня кількість, щоб звинуватити Москву у воєнних злочинах. Але у випадку війни в Сирії про відповідальність не йдеться. І обидві сторони конфлікту звинувачують один одного у звірствах. Росія і її союзники користуються повною безкарністю. Після того, як вони змінили ситуацію на свою користь, Путін може продовжувати поширювати свої вигадки.

Після того, як опозиційні сили відступили з Алеппо, сирійський режим фактично встановив свій повний контроль над так званою "корисною" Сирією. Але війна ще не закінчилася. Стабільного перемир'я досі немає. А боротьба за місто Ракка, яке стало "столицею" для терористів з "Ісламської держави", ще навіть не почалася.

Однак, російське вторгнення в Сирії вже поставило хрест на вимогах відставки Асада, на яких наполягав Захід. Воєнне рішення буде визначати умови політичного, якщо воно хоч колись з'явиться. Одні переговори про мир під егідою Росії, Ірана і Туреччини тривають у Астані, а інші під егідою ООН відновилися у Женеві. Але лідери сирійської опозиції помітили, що на обох майданчиках говорять про що завгодно: "політичну трансформацію", нову систему управління, конституцію, але не про відставку сирійського диктатора.

Росія тим часом просить світові держави заплатити за відбудову Сирії, зокрема вона вважає, що цим повинні зайнятися ЄС і країни Перської затоки.

Зважаючи на невизначеність позиції США під керівництвом Дональда Трампа, арабські союзники опозиції і європейці шукають важелі впливу на ситуацію. І фінансування реконструкції Сирії може дати їм один з них.

"Дипломати з Європи, ООН і арабських країн впродовж останніх днів говорили мені, що з певної точки зору можна посилити позиції опозиційних сил на переговорах за допомогою обіцянки фінансування для реконструкції. Головний дипломат ЄС Федеріка Могеріні збирається провести конференцію в Брюсселю, присвячену відбудові Сирії", - йдеться в статті.

"Європейці кажуть росіянам за будь-якої нагоди, що якщо вони хочуть отримати допомогу у відбудові Сирії, тоді опозиція повинна отримати велике місце за столом мирних переговорів", - цитує оглядач неназваного дипломата.

Співрозмовник додав, що це означає, що повинна відбутися серйозна політична зміна, яка приведе до обрання нового президента. Інакше Росії пропонують самостійно ремонтувати те, "що вони зламали".

Інший дипломат з Близького Сходу, описав ситуацію режиму Асада з арабським фразеологізмом про "півня на купі сміття".

"Якщо прибрати сміття, півень впаде", - сказав він.

Карта реконструкції Сирії дуже значуща. Асад, без сумніву, віддає перевагу стояти на чолі розбитої країни, ніж не стояти зовсім. Європа і країни Близького Сходу ж роблять ставку на те, що Росія може думати інакше. Вона проголосила перемогу в Сирії, але не хоче бути обтяженою нею в довгостроковій перспективі.

Тим часом, Росія та Китай заблокували резолюцію ООН по Сирії. Таким чином, РФ усьоме раз з 2011 року ветує проекти резолюції щодо Сирії. Китай скористався правом вето в шостий раз.

У серпні 2016 року правозахисники повідомили про 136 випадків застосування хімічної зброї військами Башара Асада в Сирії. У грудні були зафіксовані випадки застосування хімічної зброї в районі Пальміри.