Заарештований новий підозрюваний у вбивстві Кім Чон Нама

Громадянин КНДР і раніше неодноразово бував в Малайзії, де вбили брата північнокорейського лідера.
Підозрюваний був арештований увечері в п'ятницю, 17 лютого, повідомляє РИА "Новости" з посиланням на інформацію малайзійської газети "Синчжоу Жибао".
У затриманого був паспорт громадянина КНДР з багаторазовими відмітками про відвідування Малайзії.
Таким чином, підозрюваних вже четверо – двоє жінок і двоє чоловіків.
Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомив один з джерел в уряді США.РИА Новости