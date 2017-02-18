Заарештований новий підозрюваний у вбивстві Кім Чон Нама

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Громадянин КНДР і раніше неодноразово бував в Малайзії, де вбили брата північнокорейського лідера.

У справі про вбивство Кім Чон Нама вже четверо підозрюваних

В Малайзії затримали 47-річного громадянина КНДР, якого поліція підозрює в вбивстві Кім Чон Нама - старшого брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Підозрюваний був арештований увечері в п'ятницю, 17 лютого, повідомляє РИА "Новости" з посиланням на інформацію малайзійської газети "Синчжоу Жибао".

У затриманого був паспорт громадянина КНДР з багаторазовими відмітками про відвідування Малайзії.

Таким чином, підозрюваних вже четверо – двоє жінок і двоє чоловіків.

Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомив один з джерел в уряді США.