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За ловлю покемонів в церкві російському блогеру дали 3,5 роки умовно

11 травня в 12:18

Блогера звинуватили за кількома статтями, в тому числі за статтєю "образа релігійних почуттів віруючих".

Руслан Соколовский
Російський ловець покемонів в церкві отримав умовний термін
Кадр/YouTube
Суд Єкатеринбурга засудив до 3,5 роки умовно блогера Руслана Соколовського, який у минулому році ловив у церкві РПЦ покемонів.

Соколовський визнаний винним у скоєнні дев'яти епізодів злочину за частиною 1 статті 282 КК РФ (збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності) і семи злочинів за частиною 1 статті 148 КК РФ (публічні дії, що виражають явну неповагу до суспільства і здійснені в цілях образи релігійних почуттів віруючих).

Влітку 2016 року Соколовський розмістив відеоролик про те, як він ловив покемонів в єкатеринбурзькому Храмі-на-Крові, зведеному на місці будинку Іпатьєва, в підвалі якого були розстріляні колишній імператор Микола II (Кривавий) з сім'єю.

За версією слідства, всього блогер з травня 2013 року по вересень  2016 року розмістив на YouTube дев'ять відеофайлів, які, згідно експертиз містять ознаки порушення ненависті або ворожнечі.

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Pokemon Go - мобільна гра з елементами доповненої реальності. Мета гри - знаходити і тренувати покемонів (персонажі популярних японських комп'ютерних ігор і коміксів) в реальному світі. Була популярна в 2016 році.

За матеріалами: Интерфакс , DT.UA ,
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Теги блог статті церква
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