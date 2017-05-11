За ловлю покемонів в церкві російському блогеру дали 3,5 роки умовно

Блогера звинуватили за кількома статтями, в тому числі за статтєю "образа релігійних почуттів віруючих".
Соколовський визнаний винним у скоєнні дев'яти епізодів злочину за частиною 1 статті 282 КК РФ (збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності) і семи злочинів за частиною 1 статті 148 КК РФ (публічні дії, що виражають явну неповагу до суспільства і здійснені в цілях образи релігійних почуттів віруючих).
Влітку 2016 року Соколовський розмістив відеоролик про те, як він ловив покемонів в єкатеринбурзькому Храмі-на-Крові, зведеному на місці будинку Іпатьєва, в підвалі якого були розстріляні колишній імператор Микола II (Кривавий) з сім'єю.
За версією слідства, всього блогер з травня 2013 року по вересень 2016 року розмістив на YouTube дев'ять відеофайлів, які, згідно експертиз містять ознаки порушення ненависті або ворожнечі.
Pokemon Go - мобільна гра з елементами доповненої реальності. Мета гри - знаходити і тренувати покемонів (персонажі популярних японських комп'ютерних ігор і коміксів) в реальному світі. Була популярна в 2016 році.Интерфакс , DT.UA ,