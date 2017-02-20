З польської армії на знак протесту звільнилися 26 генералів

Вищі армійські чини Польщі залишають службу за політичними мотивами.

Генерали залишають польську армію sputnik.az

армії Польщі за останні 16 місяців звільнилися 26 генералів і 260 представників вищого офіцерського складу. Причини звільнення – політичні. Зокрема, покинув посаду начальник генерального штабу, генерал Мечислав Гоцул.

Військові звільнилися "розчарувавшись через те, що є очевидне потурання військовим, які лояльні до правлячої партії "Право і Справедливість", а також через те, що міністерство оборони не здатне провести консультації з ними про зміни в армійській структурі", пише британське видання The Telegraph.

Відставний генерал Станіслав Козей, який раніше посаду голови Ради національної безпеки Польщі, заявив, що масштаби і темпи звільнень становлять "загрозу для ефективного функціонування армії".

"Як ви знаєте, у солдата немає іншого способу протестувати проти дій своїх політичних начальників, ніж залишити службу - і це те, що ми бачимо", - повідомив Козей

"Верховне командування не згідно не з самими рішеннями, а зі способом, як реалізується політична влада: відкрите політичне втручання в компетенцію армійського командування, цивільні службовці, які беруть на себе роль політичних керівників, і політизація армії за партійною ознакою", - заявив Козей.

"Польська армія знаходиться на межі дисфункції після виходу з її лав осіб вищих звань в знак протесту проти політичного втручання уряду", - констатує видання.

Раніше повідомлялося, що у Польщі планують створити власні сили територіальної оборони, щоб убезпечити себе від загрози з боку Росії.

Також повідомлялося, що глави оборонних відомств країн-членів Північноатлантичного альянсу обговорили зростаючу військову активність РФ на східних кордонів НАТО на саміті в Брюсселі.

Нагадаємо, що на саміті НАТО у Варшаві в липні 2016 року було прийнято рішення розмістити чотири батальйони в Польщі, Литві, Латвії та Естонії в 2017 році.