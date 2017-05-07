З полону "Боко Харам" звільнені 82 нігерійські школярки

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Дівчата більше трьох років перебували в заручниках у терористів.

Дівчат викрали у квітні 2014 року twitter.com

Бойовики терористичної організаціїзвільнили 82 школярок, яких терористи утримували в заручниках більше трьох років.

Дівчата були звільнені у суботу, 6 травня, в результаті досягнення домовленості нігерійського уряду з терористами, передає Reuters.

Зараз зі школярками працюють медики.

У квітні 2014 року терористи "Боко Харам" викрали 276 дівчаток зі школи Чибоку. Пізніше бойовики опублікували відео з заручницями, яких вони обіцяли відпустити в обмін на звільнення терористів з нігерійських в'язниць. У жовтні минулого року частина дівчат відпустили. Деяким з них вдалося втекти з полону.

82 Chibok schoolgirls were released from Nigerian terrorist group Boko Haram pic.twitter.com/7CTcCsSaNb — NowThis (@nowthisnews) 6 травня 2017 р.

Раніше повідомлялося, що армія Нігерії звільнила 605 заручників, які були в полоні у угрупування "Боко Харам". Вони були звільнені в рамках операції зі зачистки від екстремістів містечка Самбіоса на північному сході країни.

"Боко харам" - радикальна нігерійська ісламістська організація. У травні 2014 року внесена Радою Безпеки ООН у список терористичних організацій. У березні 2015 року "Боко харам" присягнула на вірність угрупованню "Ісламська держава" і змінила назву на "Західноафриканську провінцію "Ісламської держави".