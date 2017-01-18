З початку року в Середземному морі потонули понад 200 мігрантів

Кількість загиблих у перші тижні січня вдвічі перевищило аналогічні показники минулого року.

У Середземному морі продовжують гинути нелегали

протягом перших тижнів 2017 року в Середземному морі загинули 219, які прямували до ЄС із країн Близького Сходу та Північної Африки.

Згідно з даними, опублікованими Міжнародною організацією з міграції у вівторок, 17 січня, ця кількість вдвічі перевищила аналогічні показники минулого року, коли загинув 91 біженець, передає Deutsche Welle.

Крім того, в МОМ підвищили оцінку ймовірноъ кількості жертв катастрофи човна, який прямував із Лівії до Італії на минулих вихідних. Раніше припускали, що кількість загиблих склала близько 110 осіб. Після розмов з уцілілими пасажирами кількість жертв оцінюють приблизно у 180 осіб.

Нагадаємо, у квітні минулого року Рада Євросоюзу ухвалила рішення про створення єдиного європейського агентства прикордонної служби берегової охорони.

У грудні 2015 року лідери держав і урядів ЄС узгодили позицію щодо формування єдиної європейської служби прикордонного контролю і берегової охорони на базі агентства Frontex. Перегляд принципів охорони кордонів ЄС був викликаний небувалим напливом мігрантів з країн Африки та Близького Сходу.

Як йдеться у статті в статті Олексія Коваля для DT.UA, Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів Frontex змушене визнати, що не справляється з завданням стримування наплив мігрантів і вже закликало на допомогу НАТО для моніторингу Егейського моря. Голова Frontex Фабріс Лежері повідомив: у січні 2016 року зовнішні кордони ЄС нелегально перетнули 140 тисяч осіб, у 6 (!) разів більше, ніж у січні 2015 року.

Докладніше читайте у статті Олексія Коваля "Мігранти розколюють Європу" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".