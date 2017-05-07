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З площі перед Лувром у Парижі тимчасово евакуювали людей

7 травня в 16:23

Кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон планує зібрати біля Лувру своїх прихильників після виборів.

Полиция Франции
Французька поліція перевірила "підозрілу сумку", знайдену біля прес-центру, відкритого штабом Макрона
polit.ru
Французькі правоохоронці евакуювали людей з площі перед Лувром у Парижі, де кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон планує зібрати своїх прихильників після завершення виборів.

Як повідомляє France 24, в прес-службі виборчої кампанії Макрона повідомили, що причиною евакуації стало виявлення у дворі біля Лувру "підозрілої сумки".

В команді Макрона повідомили, що на площі біля Лувру було обладнано прес-центр, і 300 працюючих там журналістів були евакуйовані в якості міри запобігання небезпеці. Після перевірки площа перед Лувром і прес-центр, що діє на ній, були відкриті знову.

Зазначається, що після виборів Макрон буде проводити там своє зібрання.

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Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, проходить другий тур виборів президента Франції, в якому змагаються незалежний центрист Еммануель Макрон та ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. Дільниці відкрилися з 8 ранку за місцевим часом.

У першому турі переміг Макрон з результатом 24%, тоді як у Ле Пен отримала 21,7% підтримки. Лідери від двох "класичних" партій Франсуа Фійон та Бенуа Амон підтримали Макрона, тоді як Меланшон утримався від публічної підтримки якогось кандидата.

Детальніше про кандидатів у президенти Франції читайте в матеріалі DT.UA "Макрон проти Ле Пен: що важливо знати про кандидатів у президенти Франції".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Макрон Лувр Франція
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