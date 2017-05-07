З площі перед Лувром у Парижі тимчасово евакуювали людей

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Кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон планує зібрати біля Лувру своїх прихильників після виборів.

Французька поліція перевірила "підозрілу сумку", знайдену біля прес-центру, відкритого штабом Макрона polit.ru

Французькі правоохоронці евакуювали людей з площі перед Лувром у Парижі, де кандидат в президенти Франціїпланує зібрати своїх прихильників після завершення виборів.

Як повідомляє France 24, в прес-службі виборчої кампанії Макрона повідомили, що причиною евакуації стало виявлення у дворі біля Лувру "підозрілої сумки".

В команді Макрона повідомили, що на площі біля Лувру було обладнано прес-центр, і 300 працюючих там журналістів були евакуйовані в якості міри запобігання небезпеці. Після перевірки площа перед Лувром і прес-центр, що діє на ній, були відкриті знову.

Зазначається, що після виборів Макрон буде проводити там своє зібрання.

Zona del Louvre in fase di evacuazione per motivi di sicurezza. La serata di Macron dovrebbe svolgersi proprio davanti la piramide pic.twitter.com/FvdslqVGXf — Danilo Ceccarelli (@DaniloCeccarell) 7 травня 2017 р.

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, проходить другий тур виборів президента Франції, в якому змагаються незалежний центрист Еммануель Макрон та ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. Дільниці відкрилися з 8 ранку за місцевим часом.

У першому турі переміг Макрон з результатом 24%, тоді як у Ле Пен отримала 21,7% підтримки. Лідери від двох "класичних" партій Франсуа Фійон та Бенуа Амон підтримали Макрона, тоді як Меланшон утримався від публічної підтримки якогось кандидата.

Детальніше про кандидатів у президенти Франції читайте в матеріалі DT.UA "Макрон проти Ле Пен: що важливо знати про кандидатів у президенти Франції".