З перемогою Макрона політична криза у Франції не закінчилась – експерт

Вибори у нижню та верхню палату парламенту стануть випробуванням політичної системи країни.
Автор зазначає, що партія Макрона "Вперед!" взагалі не є повноцінною партією і не представлена в парламенті, в якому для більшості треба, щонайменше, 289 мандатів. Уся надія Макрона – на масових перебіжчиків з інших партій, оскільки організаційно слабкій партії виграти вибори у 500 виборчих округах технічно сумнівно. Виборчий закон для Національної Асамблеї передбачає другий тур по округах для всіх кандидатів із 12,5%, якщо жоден не набирає 50% у першому турі, що робить результат нинішніх парламентських виборів практично непередбачуваним.
"Відтак, коли мати на увазі, що у вересні відбудуться ще вибори в Сенат, можна погодитися з тезою: президентські вибори не завершили політичну кризу у Франції, а, навпаки, все тільки починається", – пише Куропятник.у Франції назвали результат остаточного підрахунку голосів на виборах президента. Згідно з ними, кандидатуру Макрона підтримали вдвічі більше виборців, ніж кандидатуру Марін Ле Пен.
Детальніше про результати французьких президентських виборів читайте в статті Олексія Куропятника "Франція з новим президентом: що далі?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA