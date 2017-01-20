З крісла мільярдера в крісло президента: шлях Трампа в Білий дім

Дональд Трамп стане першим главою держави без досвіду політичної або військової кар'єри.

Сьогодні Трамп офіційно стане президентом США

Інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа відбудеться сьогодні, 20 січня, о 19:00 за київським часом у Вашингтоні. Трамп замінить на посаді Барака Обаму, прийме присягу і виголосить свою першу промову в якості американського президента. Головна церемонія відбудеться в Білому домі. Церемонія прийняття присяги відбудеться на сходах перед будівлею Капітолію.

Президентські амбіції

70-річний мільярдер Дональд Трамп озвучив свій намір балотуватися в президенти США лише в 2015-му, хоча мінімум п'ять разів оголошував про свої плани поборотися за президентське крісло, починаючи з 1988 року. І кожен раз він відмовлявся від своїх слів. За ці десятиліття Трамп тричі змінював партійну приналежність - то він був прихильником Республіканської партії, після підтримував Партію реформ, з 2001 по 2008 рік був демократом, а потім повернувся до республіканців. У 2011 році Трамп на п'ять місяців оголосив себе безпартійним, але потім знов вступив в Республіканську партію.

Спочатку багато говорили, що Трамп включився в цю гонку, завідомо знаючи про свою поразку. Адже в разі обрання президентом він став би першим главою держави без досвіду політичної або військової кар'єри. Фаворитом республіканських праймеріз вважався хто завгодно, але не Трамп. Всі думали, що за президентське крісло змагатимуться Гілларі Клінтон і Джеб Буш. Висунення Трампа сприймалося як жарт. Але саме популістська риторика мільярдера і його різкі, скандальні висловлювання про імміграцію, втома виборців – все це зробило його популярним кандидатом.

Хоча саме відсутність у нього досвіду як у політика позначилося на питанні послідовності та доцільності його заяв, які чимало зіпсували йому картину кампанії. Часто Трамп змінював свої погляди з точністю до навпаки, що мало ще більший ефект, ніж їх скандальна складова.

Головні пункти програми: побудувати стіну на кордоні з Мексикою, перестати домагатися зміни режимів за кордоном, перемогти ІЛІЛ так само, як США виграли "холодну війну", збільшити тривалість декрету для матерів, створити 25 мільйонів робочих місць, захистити право на володіння зброєю.

Президентська гонка

Дональд Трамп оголосив про свою участь у виборах президента США 16 червня - за кілька місяців до початку агітаційної кампанії в США, яка стартувала восени 2015 року. Відомі республіканці висловилися категорично проти його кандидатури на цю посаду. Проте вже на старті праймеріз Трамп спільно з кандидатом від Декократической Партії Гілларі Клінтон, згідно з опитуваннями, випередили своїх суперників. Головними конкурентами мільярдера в передвиборній гонці були Тед Круз і Марко Рубіо. Проте вже в травні він залишився єдиним кандидатом від республіканців.

Трампа офіційно висунули в якості кандидата в президенти США від Республіканської партії 20 липня 2016 року. На національному з'їзді республіканців Трамп набрав необхідні 1237 до закінчення підрахунку голосів. Офіційним кандидатом демократів стала Клінтон.

За результатами глядацького опитування на телеканалі CNN, Трамп програв своїй суперниці від Демократів всі три раунди теледебатів. Самі теледебати, як вся передвиборна гонка, проходили на тлі звинувачень на адресу Клінтон, яка займаючи посаду держсекретаря з 2009 по 2013 рік, відправляла робочі листи з особистої електронної пошти, а не з урядовою. Сама Клінтон стверджує, що в особистому листуванні не передавала секретної інформації. ФБР не знайшло в її діях ознак злочину.

Перед виборами, екс-посол США в Україні Стівен Пайфер зазначав у коментарі для ZN.UA, що в разі перемоги Трампа на виборах, американська політика зміниться не тільки стосовно України, але і стосовно Європи, і союзників по НАТО.

Однак це сталося. Спочатку "жартівливий" кандидат виграв вибори президента США, отримавши голоси 304 вибірників при 270 мінімально необхідних.

Обраний президент

Протягом десяти тижнів з моменту його несподіваного обрання, Трамп порушував десятиліттями встановлений дипломатичний протокол, нехтував правилами етики і далі дотримувався свого "бойового стилю" у відповідях на будь-яку дрібницю - в Twitter і особисто. Він також заявляв, що у нього є амбіції республіканця Рональда Рейгана і демократа Джона Кеннеді і бачить себе, як "своєрідного" президента, який нікому не зобов'язаний своєю посадою.

Після перемоги на виборах, Трамп "нападав" на голлівудських зірок, правозахисників та політичних конкурентів. Своїми заявами, він знижує вартість акції одних компаній, у той час, поки хвалить інші. Трамп поставив під сумнів легітимність американських інститутів — він довіряє словами президента РФ Володимира Путіна більше, ніж спецслужбам США, нападає на вільну пресу і піддає сумніву результати виборів, незважаючи на те, що він на них переміг.

Проте, варто зазначити, що під час зустрічі з Обамою, Трамп обіцяв зосередити увагу своєї адміністрації на внутрішніх проблемах США: нелегальній імміграції, захисті кордонів, проблеми охорони здоров'я та економіки.

Разом з тим, напередодні інавгурації таблоїдне видання BuzzFeed оприлюднило доповідь про компромат на Трампа, згідно з яким російські спецслужби багато років "вели" олігарха, а останні п'ять років надавали йому всіляку підтримку, особливо в ході передвиборної кампанії. Також повідомлялося про секс-відео за участю мільярдера-республіканця і повій. Відео було знято в одному з номерів московського готелю Ritz Carlton, де раніше зупинявся президент США Барак Обама з дружиною. Ці записи ФСБ використовує, щоб тримати Трампа на короткому повідку, стверджується в документі.

Обраний президент відреагував на документ різко, назвавши його вигадкою та "фальсифікацій".

Опитування за минулий тиждень показують, що Трамп стане главою Білого дому, як найменш популярний президент протягом чотирьох десятиліть.

Інавгураційний комітет обраного президента США Дональда Трампа опублікував його графік на тиждень. Серія церемоній інавгурації розтягнеться на 3 дні. Вже більше 50 конгресменів заявили про готовність бойкотувати інавгурацію. 13 січня про своє бажання перешкодити інавгурації Трампа заявили представники груп DisruptJ20 і Black Lives Matter.