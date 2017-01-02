З 2003 року в Іраку загинуло 455 співробітників ЗМІ

З початку 2017 року вбито 20 журналістів, зазначають у Спілці журналістів Іраку.

Професія журналіста - одна з найбільш небезпечних в Іраку bank.gov.ua

З 2003 по 2017 роки в Іраку загинули 455, повідомляє агентство Anadolu з посиланням на статистику Спілки журналістів Іраку.

У доповіді Спілки йдеться про те, що більшість з них була вбита бойовиками "Ісламської держави" в Мосулі. З початку нового 2017 року в Іраку загинуло 20 журналістів.

"У країні, де не діють закони, робота журналістів пов'язана із загрозою їхній безпеці", - йдеться в доповіді Спілки журналістів Іраку.

Як повідомлялося раніше, іракський прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді, який раніше збирався взяти Мосул під контроль урядових військ до кінця цього року, 28 грудня повідомив про те, що для перемоги над "Ісламською державою" в Іраку буде потрібно ще три місяці.

Нагадаємо, 20 жовтня іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.

29 грудня армія Іраку і курдські бригади "Пешмарга" почали новий наступ на Мосул. Сили іракського спецназу атакували район Інтісар, а загони федеральної поліції - сусідній район.