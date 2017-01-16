Южнокорейскакя прокуратура видала ордер на арешт одного з керівників корпорації Samsung

Топ-менеджера підозрюють у хабарництві.

Заступник Samsung буде заарештований

Прокуратура Південної Кореї видала ордер на арешт заступника голови Samsung Group Лі Чже Ена.

Його звинувачують у хабарництві в рамках справи про розслідування корупційного скандалу навколо тимчасово відстороненим від влади президента країни Пак Кин Хе, пише південнокорейське агентство Yonhap.

Повідомляється, що віце-голова групи компаній Samsung Лі Чже Ен підозрюється в тому, що корпорація в 2015 році підписала контракт більш ніж на 18 млн доларів з компанією з Німеччини. Німецька компанія, яка належить центральній фігурантці корупційного скандалу Цой Сун Силь, подрузі президента Пак Кин Хе.

В обмін на це державний пенсійний фонд, як стверджується, під тиском президентської адміністрації надав підтримку злиття двох компаній-підрядників Samsung.

Нагадаємо, за даними слідства, Samsung міг надавати підтримку двом неурядовим фондів. Дані фонди були створені Чхве Сун Силь - близькою подругою президента країни, - яка під приводом просування спорту та культури змусила багато південнокорейські компанії робити в них пожертви, значну частину яких привласнила собі.

Президент Пак Кин Хе була тимчасово відсторонена від посади після того, як 9 грудня парламент проголосував за імпічмент. Він також заявила, що готова добровільно залишити посаду, коли для цього будуть створені необхідні політичні умови. Виконуючим обов'язки лідера країни став прем'єр-міністр Хван Ге Ан.

Пак Кин Хе опинилася в центрі великого скандалу кілька місяців тому. За даними слідства, президент перебувала під сильним впливом своєї подруги Цой Сун Силь, яка, не займаючи офіційної посади при главі держави, правила її тексти промов, мала доступ до секретних документів і отримувала мільйони доларів на діяльність некомерційних організацій, які витрачала на особисте збагачення. Сама Цой Сун Силь зараз перебуває під арештом. Незважаючи на те, що Пак Кин Хе неодноразово приносила вибачення, рейтинг президента серед виборців, згідно з опитуваннями, не перевищує 5%.

Детальніше про політичну кризу в Південній Кореї читайте у статті Віктора Каспрука "Приведуть протести в Південній Кореї до "Паккинхегейту"?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".