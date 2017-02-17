Юнкер закликав ЄС не піддаватися вимогам США з приводу витрат на оборону

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На думку Юнкера, гуманітарна допомога та витрати на розвиток теж повинні вважатися внесками в оборону.

Юнкер вважає, що ЄС не обов'язково виконувати зобов'язання щодо видатків на оборону European Parliament / Flickr

Президент Єврокомісії закликав європейські країни не піддаватися вимогам Сполучених Штатів з приводу збільшення витрат своїх військових бюджетів. Юнкер зазначив, що гроші, виділені на розвиток і гуманітарну допомогу, теж можуть вважатися внесками в безпеку, повідомляє Reuters

Голова Єврокомісії зазначає, що збільшення видатків на оборону було американською тезою протягом довгого часу. Однак він виступає проти того, щоб США домоглися від Європи її виконання. Юнкер додає, що якби Німеччина підняла свої витрати на оборону з 1,22% до 2%, то це позбавило б її бюджетного профіциту.

На думку глави Єврокомісії, США варто дивитися на це з боку "сучасної політики стабільності", яка розширює поняття безпеки. Така політика включала б у поняття оборонних бюджетів витрати на розвиток і гуманітарну допомогу.

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