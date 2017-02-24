Юнкер стурбований "втратою сили" Європи у світі

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Голова Єврокомісії вважає, що через 15 років жодна країна ЄС не буде входити в сім найбільших економік світу.

Жан-Клод Юнкер закликав Європу рухатися до глобалізму, а не провінціалізму European Parliament / Flickr

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив про втрату економічної і політичної ваги Європи в світі. При цьому Юнкер закликав ЄС підтримувати глобалізацію замість "провінціалізму", пише Politico

Голова Єврокомісії нагадує, що ще кілька років тому Євросоюз становив 30% світової економіки, тоді як зараз цей показник впав до рівня 23-25%. Через кілька років, за словами Юнкера, частина економіки ЄС впаде до 20%. А через 15 років жодна європейська економіка не буде входити в сім найбільших економік світу.

Єврокомісар попереджає, що не можна сподіватися на те, що Європа сама може впоратися з усіма проблемами, відмежовуючись від інших країн і регіонів. "Ми жителі самого маленького континенту у світі, тоді як вважаємо себе самими великими", – скаржиться Юнкер.

Раніше повідомлялося, що президент Єврокомісії Жан-КлодЄвропейського Союзу в найближчі роки.