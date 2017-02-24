Юнкер стурбований "втратою сили" Європи у світі

Голова Єврокомісії вважає, що через 15 років жодна країна ЄС не буде входити в сім найбільших економік світу.
Голова Єврокомісії нагадує, що ще кілька років тому Євросоюз становив 30% світової економіки, тоді як зараз цей показник впав до рівня 23-25%. Через кілька років, за словами Юнкера, частина економіки ЄС впаде до 20%. А через 15 років жодна європейська економіка не буде входити в сім найбільших економік світу.
Єврокомісар попереджає, що не можна сподіватися на те, що Європа сама може впоратися з усіма проблемами, відмежовуючись від інших країн і регіонів. "Ми жителі самого маленького континенту у світі, тоді як вважаємо себе самими великими", – скаржиться Юнкер.Юнкер не бачить перспектив для розширення Європейського Союзу в найближчі роки. DT.UA