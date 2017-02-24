Топ Новини
<
>

Юнкер стурбований "втратою сили" Європи у світі

24 лютого в 17:01

Голова Єврокомісії вважає, що через 15 років жодна країна ЄС не буде входити в сім найбільших економік світу.

Юнкер1
Жан-Клод Юнкер закликав Європу рухатися до глобалізму, а не провінціалізму
European Parliament / Flickr
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив про втрату економічної і політичної ваги Європи в світі. При цьому Юнкер закликав ЄС підтримувати глобалізацію замість "провінціалізму", пише Politico.

Голова Єврокомісії нагадує, що ще кілька років тому Євросоюз становив 30% світової економіки, тоді як зараз цей показник впав до рівня 23-25%. Через кілька років, за словами Юнкера, частина економіки ЄС впаде до 20%. А через 15 років жодна європейська економіка не буде входити в сім найбільших економік світу.

Єврокомісар попереджає, що не можна сподіватися на те, що Європа сама може впоратися з усіма проблемами, відмежовуючись від інших країн і регіонів. "Ми жителі самого маленького континенту у світі, тоді як вважаємо себе самими великими", – скаржиться Юнкер.

Читайте також: Юнкер закликав ЄС не піддаватися вимогам США з приводу витрат на оборону
Раніше повідомлялося, що президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не бачить перспектив для розширення Європейського Союзу в найближчі роки.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Юнкер економіка Європа Євросоюз
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.91
EUR 28.45
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...