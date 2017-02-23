Юнкер скептично оцінив перспективи розширення ЄС

Ні одна з країн-кандидатів не відповідаємо критеріям Євросоюзу, а Анкара віддаляється від Брюсселя.

Як мінімум, до 2020 року в ЄС не буде нових членів © European Council

Президент Єврокомісіїне бачить перспектив для розширення Європейського Союзу в найближчі роки.

"Не буде нових членів до 2019 року, коли я залишу цю посаду", - заявив Юнкер під час выстпления в Лувенського католицького університету (Бельгія) у середу, 22 лютого.

Голова Єврокомісії пояснив, що жодна з країн-кандидатів не відповідає критеріям для включення в ЄС.

"Але, безсумнівно, у майбутньому розширення будуть", – запевнив Юнкер. Він також розповів про переговорах з західнобалканськими країнами, консультаціями про об'єднання Кіпру, а також висловив жаль, що Туреччина віддаляється від Європи.

"Не бачу, щоб хоч одна з країн-кандидатів була готова вступити в ЄС до 2020 року", – підсумує голова Єврокомісії.

Як відомо, відповідно до міграційної угоди - в обмін на допомогу у врегулюванні кризи біженців ЄС пообіцяв Анкарі спростити візовий режим, а також дати новий старт переговорам про членство Туреччини в ЄС. Однак згідно з правилами ЄС, Туреччині не може бути надана свобода пересування в Шенгенській зоні, поки вона не визнає уряд Кіпру. Напередодні, президент республіки Кіпр Нікос Анастасіадіс заявив, що влада країни буде блокувати процес вступу Туреччини до Євросоюзу, поки Анкара не визнає Кіпр як суверенну держава.

Переговори про вступ Туреччини до ЄС також забуксували у зв'язку із заходами, до яких Анкара ввдається після спроби військового перевороту в країні, зокрема, у зв'язку з можливим відновленням смертної кари. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що якщо Туреччина відновить раніше скасовану в країні смертну кару, їй не буде місця в Євросоюзі.