Ймовірною причиною аварії літака Ту-154 була помилка пілота – експерти

Про це свідчать перші результати розшифровки бортових самописців.

Ту-154 впав в море через помилку пілота - розшифровка "чорних ящиків" МНС РФ

Експерти Міноборони Росії, провівши попередній аналіз записів одного з бортових самописців літака Ту-154, який впав у неділю в Чорне море в районі Сочі, підтвердили версію про помилку пілотування, повідомило "Інтерфаксу" інформоване джерело.

"Завершений попередній аналіз показів самописця. Він дозволяє зробити висновок про те, що версія катастрофи, пов'язана з помилкою пілотування повітряного судна, є пріоритетним", - сказав співрозмовник агентства.

Він не навів яких-небудь подробиць, пов'язаних із записом чорного ящика.

Раніше інше джерело агентства повідомило, що літак, ймовірно, зазнав аварії через "звалювання" за недостатньою для зльоту підйомної сили крила. За його словами, закрилки Ту-154 спрацювали неузгоджено. Внаслідок їхнього невиходу підйомна сила була втрачена, і швидкість не була достатньою для набору висоти. Експерти поки не встановили причини, за якої закрилки могли спрацювати позаштатно.

Офіційні джерела поки цю інформацію не підтверджують.

ФСБ РФ основними робочими версіями катастрофи Ту-154 називає попадання в двигун сторонніх предметів, неякісне паливо, що спричинило втрату потужності і відмову роботи двигунів, помилку пілотування і технічну несправність літака.

Як повідомлялося, учасники пошукової операції в акваторії Чорного моря підняли на поверхню бортові самописці потерпілого катастрофу Ту-154 Міністерства оборони РФ.