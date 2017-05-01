Євросоюз має реформуватися або його очікує Frexit - Макрон

Кандидат у президенти зазначив важливість Євросоюзу, але сказав, що той потребує змін.

Макрон стверджує, що це було б «зрадою» з його боку, якщо б він вирішив не реформувати ЄС Facebook/Emmanuel Macron

Кандидат у президенти Франціїрозповів, що Євросоюз потребує змін, інакше його чекає Frexit. За словами Макрона, Євросоюз є важливою складовою глобалізованої Франції, проте його необхідно реформувати, пише BBC

Макрон зазначає, що не можна ігнорувати розлючених французів на тлі дисфункції Євросоюзу. Інакше, зазначає кандидат, Францію чекає вихід з ЄС і "Національний фронт".

Нагадаємо, у другий тур виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня, вийшли лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон і голова "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Кандидат від "Республіканців"у другому турі.

Головне про результати першого туру виборів читайте в матеріалі DT.UA "Перемога Макрона і поразка основних партій: головне по першому туру французьких виборів".

Детальніше про французькі президентські вибори читайте у статті Надії Коваль "Локальний декаданс з глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".