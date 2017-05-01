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Євросоюз має реформуватися або його очікує Frexit - Макрон

1 травня в 13:21

Кандидат у президенти зазначив важливість Євросоюзу, але сказав, що той потребує змін.

Эммануэль Макрон
Макрон стверджує, що це було б «зрадою» з його боку, якщо б він вирішив не реформувати ЄС
Facebook/Emmanuel Macron
Кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон розповів, що Євросоюз потребує змін, інакше його чекає Frexit. За словами Макрона, Євросоюз є важливою складовою глобалізованої Франції, проте його необхідно реформувати, пише BBC.

Макрон зазначає, що не можна ігнорувати розлючених французів на тлі дисфункції Євросоюзу. Інакше, зазначає кандидат, Францію чекає вихід з ЄС і "Національний фронт".

Нагадаємо, у другий тур виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня, вийшли лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон і голова "Національного фронту" Марін Ле Пен.

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Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон і соціаліст Бенуа Амон закликали своїх виборців голосувати за Макрона у другому турі.

Головне про результати першого туру виборів читайте в матеріалі DT.UA "Перемога Макрона і поразка основних партій: головне по першому туру французьких виборів".

Детальніше про французькі президентські вибори читайте у статті Надії Коваль "Локальний декаданс з глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Макрон вибори Євросоюз Франція
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