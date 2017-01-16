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Європейський комісар не вірить у повторення Brexit іншими країнами ЄС

16 січня в 16:05

Комісар зазначив, що тези Трампа стосовно Brexit - це не найкращий старт відносин між новим президентом США та ЄС.

Пьер Московиси
Інші європейські країни на підуть з ЄС слідом за Великою Британією - Московісі
Википедия
Європейський комісар з економіки та фінансів, податків та зборів П'єр Московісі заявив, що інші європейські країни на підуть з ЄС слідом за Великою Британією, повідомляє Reuters.

"Я не хвилююсь, я думаю, що мова про розповсюдження ідеї Brexit – це вигадка, погана вигадка", – сказав Московісі.

Також європейський комісар зауважив, що схвалення виходу Великої Британії та заохочення до виходу інших членів ЄС – це поганий початок для Трансатлантичної співпраці нового президента.

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Раніше Дональд Трамп назвав ЄС "інструментом" Німеччини і висловив переконання, що інші країни ЄС підуть з союзу слідом за Великою Британією. Новообраний президент також заявив, що його довіра до Ангели Меркель може протривати недовго та прирівняв її до Володимира Путіна. Крім того, Трамп висловлював сумніви стосовно діяльності НАТО та допустив пом'якшення санкцій щодо Росії.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Британія Трамп
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