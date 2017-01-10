Європейські лідери до Трампа: Путіна не цікавить велич Америки - WP

Лідери країн Центральної і Східної Європи закликають Трампа не приносити Україну в жертву угоді з Путіним.

Європейські лідери закликають Трампа не кидати Україну "під потяг". Yahoo!News

Перспектива того, щоможе почати великі торги з президентом Росії Володимиром Путіним, змушує багатьох традиційних союзників США нервувати. Але мало хто може втратити більше, ніж проамериканські лідери країн Центральної і Східної Європи.

Ці лідери, борючись на передовій війни проти Путіна і його спроб підірвати демократичний світовий порядок, просять Трампа подумати двічі, перш ніж обирати погану сторону.

"Путін не хоче величі Америки. А ми, як ваші союзники, хочемо", - написали 17 колишніх і чинних лідерів низки країн Центральної і Східної Європи у листі до Дональда Трампа, пише Washington Post.

"Яка ваші зв'язані угодою союзники, ми закликаємо американців у новій адміністрації і Конгресі твердо стояти на захисті наших спільних цілей і інтересів: миру, атлантичної сили і свободи", - йдеться в листі.

Лист підписав один чинний європейський лідер - болгарський президент Росен Плевнелієв, а також кілька колишніх голів урядів і міністрів закордонних справ, зокрема екс-президент Румунії Траян Басеску, колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес, екс-президент Латвії Вайра Віке-Фреіберга, колишній шведський прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Карл Більдт.

Європейські лідери написали, що вони вітають перемогу Трампа і чекають на співпрацю з новою адміністрацією для зміцнення трансатлантичного альянсу. Але якщо Трамп вирішить піти іншим шляхом і об'єднати сили з Путіним, вони застерігають від тяжких наслідків як для Європи, так і для США.

Європейські лідери зауважують, що перш за все, адміністрації Трампа не варто ослаблювати санкції проти Росії чи тактично погоджуватися з російською анексією Криму. Це не лише деморалізує проамериканські сили в Україні, але й дестабілізує регіон економічно і дасть виправдання екстремістам і антизахідним діячам. Велика угода з Путіним, яка "кине Україну під потяг", нашкодить і широким позиціям Америки в Європі.

"В наслідок такої угоди похитнеться довіра до Америки серед союзників у Європі і в інших місцях", - йдеться в листі.

"Світовий порядок на основі правил, від якого західна безпека залежала десятиліттями, буде ослаблений. Альянси, які насправді є джерелом величі Америки, будуть уражені: країни, які розширили свій живий, фінансовий і політичний капітал заради збільшення трансатлантичної безпеки, засумніваються, чи Америка й надалі надійних друг для них", - написали європейські лідери.

Лист із схожим закликом лідери Східної і Центральної Європи надіслали Бараку Обамі в 2009 році з проханням не проводити "перезавантаження" З Росією, оскільки це може призвести до втрати віри в США з боку європейських країн, а трансатлантичні зв'язки можуть ослабнути.

Раніше екс-посол США в Росії Вільям Барнс писав на сторінках New York Times писав, що США варто зосередитися на долі України, оскільки вона важлива для майбутнього як Європи, так і Росії. Також колишній американський дипломат радить Вашингтону бути обережним у питанням співпраці з Москвою у війні проти ісламського екстремізму чи "стримуванні" Китаю. Оскільки криваве російське втручання у війну в Сирії лише посилило терористичні загрози. Та й Путін навряд чи збирається жертвувати відносинами з Пекіном.

Раніше повідомлялося, що 15 січня віце-президент США Джозеф Байден може приїхати в Київ. На думку колишнього посла США в Україні і директора Євразійського центру імені Діну Патрісіу Атлантичної ради Джона Хербста, Байден може приїхати в Київ, щоб ускладнити для Трампа "продаж" України. Також він може востаннє спробувати переконати українську влади дотримуватися шляху реформ.