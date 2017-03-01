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Європарламент проголосує за безвіз України в квітні – депутат ЄП

1 березня в 00:44

Профільний комітет парламенту розгляне питання у другому тижні березня.

Европарламент
Європарламент через місяць проголосує за безвіз
Flickr/European Parliament
Профільний комітет Європейського парламенту планує проголосувати за безвіз України вже у другий тиждень березня, на пленарній сесії угода буде розглянуто вже в квітні, заявила депутат Європарламенту Марія Габріель.

"У четвер комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) затвердить обумовлений текст, після чого в комітет буде відправлено лист, що означає, що парламент може продовжувати в комітеті - проголосувати в LIBE (Комітет з громадянських свобод), потім на пленарному засіданні. Вам відомо, що завжди є можливість внести поправки або на комітеті, або на пленарному засіданні. Тому COREPER знову повинен досягти домовленостей (щодо тексту), після цього має бути рішення Ради ЄС, потім - підписання, оприлюднення в офіційному журналі і потім - 20 днів, після чого рішення набуде чинності", - деталізувала вона процедуру.

За її словами, голосування комітет має відбутися у другій або третій тижня березня. "Я буду робити все можливе, щоб це сталося на другому тижні. Тоді на першому тижні квітня він буде проголосований на пленарному засіданні. Потім буде твердження з боку COREPER", - підкреслила вона.

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Раніше Рада ЄС, Європарламент та Єврокомісія провели успішний тріалог щодо надання безвізового режиму для України, досягнувши попередньої угоди щодо візової лібералізації для українців.

За матеріалами: УНІАН
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