Європарламент очолив Антоніо Таяні

Кандидатуру Таяні висунула Європейська народна партія.

Антоніо Таяні змінив Мартіна Шульца на посаді глави Європарламенту flickr.com

Депутатиобрали президентом італійця Антоніо Таяні, кандидатуру якого висунула фракція Європейської народної партії. Голосування відбулося у Страсбурзі у вівторок, 17 січня, повідомляє прес-служба Європарламенту

Таяні заручився пыдтримкою 351 парламентарія. За його конкурента, соціал-демократа Джанні Пітеллу проголосували 282 євродепутати.

Раніше обраний президент був заступником голови Європейської комісії та заступником голови Європарламенту.

Представляючи євродепутатам свою кандидатуру на посаду голови Європарламенту перед голосуванням у вівторок, Таяні зазначив, що Євросоюз переживає скрутний час, який супроводжується кризою євро, кризою біженців і кризою безпеки. Громадяни ЄС очікують від Європейського парламенту відповідей на ці виклики.

"Ми не завжди згодні один з одним. Але ми всі розуміємо, що повинні знаходити рішення. Ці рішення не виявилися в тому, щоб мати все більше і більше Європи, але вони не знаходяться і в підриві європейського проекту", – підкреслив політик.

На посаді президента Європарламенту Антоніо Таяні замінить Мартіна Шульца, який обіймав цю посаду з 2014 року.