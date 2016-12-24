Єврокомісія профінансує будівництво шкіл для сирійських біженців

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На будівництво та облаштування шкіл для біженців в Туреччині виділять майже 280 мільйонів євро.

Для сирійських дітей побудують школи в Туреччині

Європейська комісія надасть фінансову допомогу, щоб забезпечити доступ до середньої освіти дітям сирійських біженців в Туреччині.

"Єврокомісія підписала контракт на суму 279 млн євро на будівництво та облаштування шкільних приміщень для дітей сирійських біженців, які перебувають на території Туреччини", - повідомили у Єврокомісії, пише "Укрінформ".

Планується, що таким чином доступ до середньої освіти зможуть отримати 70 тисяч сирійських дітей.

Раніше, як повідомлялося DT.UA, оглядач Володимир Кравченко писав, що з початку конфлікту у Сирії в 2011 році, за даними ООН, стали біженцями 5 млн сирійців. Ще 6,6 млн були змушені покинути свої будинки, але поки залишаються на території Сирії. Коментуючи ситуацію, будучи ще Верховним комісаром ООН у справах біженців Антоніу Гутерреш заявив, що "це найбільший контингент біженців з вогнища одного конфлікту за все останнє покоління".

На даний момент, за оцінками Amnesty International та UNICEF, в Сирії — гуманітарна катастрофа. Адже близько 900 тис. жителів обложених урядовими військами міст не вистачає води, їжі, медикаментів. Сирійські ж солдати не пропускають колони з продовольством. Багато сирійці залишилися без даху над головою, а медики не в змозі лікувати хворих і поранених.

Детальніше про причини, учасників та хід сирійської війни читайте в проекті ZN.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".