Євродепутат розповіла, куди Макрон здійснить свій перший президентський візит

Не виключено, що перед тим переможець президентської гонки відвідає французьких військових за кордоном.

Макрон здійснить свій перший президентський візит в Німеччину.

Ставши офіційно президентом Франції переможець виборів Еммануель Макрон здійснить свій перший закордонний візит в Німеччину.

Про це сказала євродепутат і представник партії "Демократичний рух" Сільві Гулар в ефірі телеканалу CNews.

"Перший свій візит Еммануель Макрон як президент здійснить у Німеччину", - сказала вона.

При цьому, французький євродепутат додала, що, вірогідно, перед поїздкою в Берлін новий президент Франції відвідає французькі військові підрозділи, які виконують завдання за кордоном. Сам Макрон під час передвиборчої кампанії не виключав такої можливості.

Еммануель Макрон здобув перемогу в другому турі президентських виборів у Франції за даними екзит-полів. За даними опитувань, за Макрона проголосували від 65,5 до 66,1% прийшли на дільниці французів. За лідера "Національного фронту" Марін Ле Пен проголосували від 33,9 до 34,5% виборців.

7 травня пройшов другий тур виборів президента Франції, в якому змагалися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. Дільниці відкрилися з 8 ранку за місцевим часом.

У першому турі переміг Макрон з результатом 24%, тоді як у Ле Пен отримала 21,7% підтримки. Лідери від двох "класичних" партій Франсуа Фійон і Бенуа Амон підтримали Макрона, тоді як Меланшон утримався від публічної підтримки якогось кандидата.