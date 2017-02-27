ЄС затвердив механізм призупинення безвізу

Призупинення візової лібералізації є головною умовою безвізу для України.

Євросоюз прийняв механізм призупинення безвізу

Рада ЄС затвердила рішення щодо механізму призупинення безвізового режиму. На офіційному порталі Ради Європи зазначено, що прийняття механізму дозволить протистояти зловживанню країн, які перестануть виконувати умови безвізу.

Рішення Ради ЄС мають підписати голова Європарламенту та Ради ЄС, після чого він буде опублікований. Після цього документ набуде чинності протягом 20 днів.

Механізм зупинення безвізового режиму є однією з умов для прийняття візової лібералізації з Україною.

Раніше повідомлялося, що 28 лютого Європейський парламент, Єврокомісія та Рада ЄС обговорять надання безвізового режиму Україні.

Нагадаємо, що Європейський парламент проголосував за надання Грузії безвізового режиму при відвідуванні її громадянами країн Шенгенської зони".