ЄС закликала КНДР не підсилювати існуючу напруженість ракетними провокаціями

Високий представник ЄС Федеріка Могеріні має намір провести нараду з представниками країн-членів, щоб обговорити заходи у відповідь на провокації Пхеньяну.

В ЄС незадоволені ракетними провокаціями Північної Кореї Flickr/Rock Cohen

стурбовані запуском Північною Кореєю балістичної ракети і вимагають від керівництва країни дотримуватися резолюцій Ради Безпеки ООН, повідомляє прес-служба Європейської служби зовнішніх справ.

"КНДР продовжує ігнорувати взяті на себе міжнародні зобов'язання, що є провокативним і неприпустимим. Північна Корея повинна припинити всі запуски з використанням технологій балістичних ракет і раз і назавжди відмовитися від всіх програм зі створення балістичних ракет, у відповідності з вимогою Ради безпеки ООН", - підкреслюється в повідомленні.

Співробітники Європейської служби закликали КНДР не підсилювати існуючу напруженість і відновити конструктивний діалог зі світовим співтовариством.

Високий представник ЄС з питань політики безпеки Федеріка Могерини також анонсувала переговори з Міністрами закордонних справ, які пройдуть найближчим часом. Під час переговорів буде обговорюватися питання подальшого реагування на провокації Північної Кореї.

Нагадаємо, Північна Корея в суботу ввечері близько 22:55 за місцевим часом запустила балістичну ракету. За оцінками фахівців, це була ракета середньої дальності, вона не загрожувала Північній Америці і не зачепила територіальні води Японії.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе засудив запуск ракети і назвав його "абсолютно неприйнятним", а президент США Дональд Трамп повідомив, що підтримує в цьому питанні Японію "на 100 відсотків".