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ЄС проти ідеї Трампа перенести посольство в Єрусалим

17 січня в 03:40

У Брюсселі вважають, що такий крок посилить конфлікт між Ізраїлем і Палестиною.

Федерика Могерини
ЄС не підтримує перенесення американського посольства в Єрусалим
© European Council
Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні застерегла обраного президента США Дональда Трампа від "дій в односторонньому порядку", які можуть вплинути на громадську думку у великих регіонах.

Йдеться про план Трампа перенести посольство США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму, що може посилити конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, передає Deutsche Welle.

"Дуже важливо для нас всіх утриматися від дій в односторонньому порядку, особливо тих, які можуть мати серйозні наслідки у великих секторах громадської думки у великих частинах світу", - заявила Могерини.

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС також розкритикували наміри обраного президента США.

Дональд Трамп висунув ідею з перенесенням посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму після того, як Рада Безпеки ООН прийняв резолюцію, що засуджує будівництво Ізраїлем поселень на палестинських територіях. Резолюція викликала обурення в Ізраїлі. Розміщення посольств в Єрусалимі заборонено резолюцією Ради Безпеки ООН у 1980 році.

За матеріалами: Deutsche Welle (Українська редакція)
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