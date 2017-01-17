ЄС проти ідеї Трампа перенести посольство в Єрусалим

У Брюсселі вважають, що такий крок посилить конфлікт між Ізраїлем і Палестиною.

ЄС не підтримує перенесення американського посольства в Єрусалим © European Council

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні застерегла обраного президента США Дональда Трампа від "дій в односторонньому порядку", які можуть вплинути на громадську думку у великих регіонах.

Йдеться про план Трампа перенести посольство США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму, що може посилити конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, передає Deutsche Welle.

"Дуже важливо для нас всіх утриматися від дій в односторонньому порядку, особливо тих, які можуть мати серйозні наслідки у великих секторах громадської думки у великих частинах світу", - заявила Могерини.

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС також розкритикували наміри обраного президента США.

Дональд Трамп висунув ідею з перенесенням посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму після того, як Рада Безпеки ООН прийняв резолюцію, що засуджує будівництво Ізраїлем поселень на палестинських територіях. Резолюція викликала обурення в Ізраїлі. Розміщення посольств в Єрусалимі заборонено резолюцією Ради Безпеки ООН у 1980 році.