ЄС продовжив на рік санкції проти Білорусі

Санкції були введені за порушення прав людини.
Санкції "передбачають ембарго на зброю, а також заморожування коштів і заборону на в'їзд на територію ЄС чотирьох осіб, залучених до справи про зникнення двох опозиційних політиків, бізнесмена і журналіста при неясних обставин у 1999 і 2000 роках".
"Реальні кроки Мінська, спрямовані на повагу основних свобод, верховенства закону і дотримання прав людини, основним орієнтиром для майбутньої політики ЄС щодо Білорусі", - повідомляється в заяві ЄС.
Прес-секретар МЗС Білорусі заявив, коментуючи санкції: "Ми виходимо з того, що санкції несправедливі і контрпродуктивні. Продовження залишившихся обмежень щодо нашої країни у вигляді збройового ембарго і санкцій проти чотирьох фізичних осіб на черговий рік не відповідає духу розвитку співробітництва між Республікою Білорусь та Європейським Союзом".
Як повідомлялося, Білорусь скасувала візи для громадян ЄС та США.Deutsche Welle (Русская редакция)