Топ Новини
<
>

ЄС продовжив на рік санкції проти Білорусі

28 лютого в 03:19

Санкції були введені за порушення прав людини.

Лукашенко
ЄС не оцінив реверанс Лукашенко
Сайт президента Білорусі
Європейський Союз продовжив на рік раніше введені санкції щодо Білорусі, повідомляється в заяві Європейської ради.

Санкції "передбачають ембарго на зброю, а також заморожування коштів і заборону на в'їзд на територію ЄС чотирьох осіб, залучених до справи про зникнення двох опозиційних політиків, бізнесмена і журналіста при неясних обставин у 1999 і 2000 роках".

"Реальні кроки Мінська, спрямовані на повагу основних свобод, верховенства закону і дотримання прав людини, основним орієнтиром для майбутньої політики ЄС щодо Білорусі", - повідомляється в заяві ЄС.

Прес-секретар МЗС Білорусі заявив, коментуючи санкції: "Ми виходимо з того, що санкції несправедливі і контрпродуктивні. Продовження залишившихся обмежень щодо нашої країни у вигляді збройового ембарго і санкцій проти чотирьох фізичних осіб на черговий рік не відповідає духу розвитку співробітництва між Республікою Білорусь та Європейським Союзом".

Читайте також: Білорусь відмовилася впускати людей з "паспортами" ДНР і ЛНР

Як повідомлялося, Білорусь скасувала візи для громадян ЄС та США.

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
Читайте також
Теги санкції Білорусь рік Європа союз зброя Правий ембарго закон Свобода прес-секретар
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.05
EUR 28.64
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...